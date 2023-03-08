Как побороть коррупцию после войны

Борьба с коррупцией в Украине должна стать приоритетом на самом высоком политическом уровне

В ходе послевоенного восстановления в Украину будут поступать значительные средства от международных партнеров, что вызывает их беспокойство, учитывая историю коррупции в Украине. Поэтому антикоррупционная работа должна иметь поддержку на самом высоком уровне со стороны украинского правительства, президента и международных партнеров.

Использование международных средств в процессе восстановления должно быть привязано к строгим антикоррупционным условиям. Среди этих условий должна быть поддержка антикоррупционных институтов и реформ, которые внедряются в Украине с 2014 года, а также особый акцент на более эффективном использовании предоставленных для восстановления средств на благо всего украинского общества.

Новини.LIVE предлагают своим читателям очередную серию тезисов из книги "Восстановление Украины: принципы и политика", подготовленной международным коллективом авторов в рамках проекта "Украинская инициатива" европейского Центра исследований экономической политики (CEPR). Ранее редакция опубликовала рекомендации относительно приоритетов послевоенного восстановления и реформ государственного управления в Украине.

В этот раз тезисы касаются антикоррупционной политики в ходе послевоенного восстановления Украины. Рекомендации подготовили: Торбьорн Беккер (SITE, Стокгольмская школа экономики), Джонатан Лене (SITE, Стокгольмская школа экономики), Тимофей Милованов (Киевская школа экономики, Питтсбургский университет), Джанкарло Спаньоло (Университет Тор Вергата в Риме, Стокгольмский университет, CEPR), Наталия Шаповал (Киевская школа экономики).

Публичные закупки

Эксперты дают несколько технических рекомендаций по организации публичных закупок в течение первой стадии восстановления страны.

Первая рекомендация касается открытых контрактов — чтобы избежать недостатков сложных предзакупочных процедур и обеспечить подотчетность через прозрачность и постмониторинг.

Вторая рекомендация — надежная защита обличителей и, возможно, вознаграждение для них.

Фото: УНИАН

В третьих, Украина могла бы использовать рамочные соглашения для быстрого проведения второго этапа закупок, чтобы способствовать прозрачности и повысить эффективность в нынешней чрезвычайной ситуации.

Хотя немедленная фаза восстановления требует специальных быстрых процедур закупок, подавляющая часть дальнейшего процесса восстановления будет долгосрочной и должна соответствовать наилучшим стандартам планирования, закупок, прозрачности и отчетности. В Украине уже существует развитая цифровая система закупок на центральном и местном уровнях. Чем меньше будет исключений из использования системы и процедур закупок, тем меньшим будет риск системной коррупции во время восстановления, отмечают эксперты.

Рекапитализация банков

Война негативно повлияла на финансовое здоровье компаний и домохозяйств, так что на определенном этапе придется решать вопросы неработающих кредитов в банковском секторе. Уровень неработающих кредитов был достаточно высоким еще до войны, хотя и понемногу снижался. После войны для решения проблемы новых и старых неработающих кредитов и восстановления здоровья банковского сектора, вероятно, понадобятся значительные объемы государственных средств. Как и в любой ситуации со значительным использованием государственных средств, этим процессом нужно будет управлять осмотрительно и прозрачно для обеспечения эффективности, справедливости и подотчетности.

Фото: УНИАН

Государственные предприятия

Государственные предприятия следует реформировать в несколько этапов, чтобы уменьшить возможности для коррупции, обеспечить экономическую эффективность и избежать передачи ценных активов лицам или компаниям способом, который не приносит пользы гражданам.

Реформирование госпредприятий должно проходить в несколько этапов. Сначала нужно назначить независимые наблюдательные советы, избрав членов этих советов на основе соответствующих заслуг и опыта, а не политических связей. Во-вторых, государственные предприятия должны работать на рыночных условиях без особых преимуществ в регулировании, ценообразовании или финансовой поддержке со стороны связанных банков. В-третьих, государственные предприятия, не являющиеся естественными монополиями или предприятиями особого стратегического значения, могут стать кандидатами на приватизацию, что являлось частью рекомендаций МВФ до войны.

Наконец, приватизация должна проходить прозрачно, с соблюдением лучших международных практик, чтобы гарантировать максимизацию стоимости общественных активов. На скорую руку проведенная приватизация несет риски создания новых олигархических структур и несправедливой передачи богатства от населения тем, кто контролирует приватизационный процесс. В то же время тщательно продуманная приватизация, включая использование первичных публичных размещений акций (IPO), будет способствовать развитию устойчивого фондового рынка в Украине.

Налоги, сборы, государственные активы, рыночное регулирование, лицензии

Органы власти и в целом госслужащие разного уровня контролируют значительные потоки государственных средств и активов, а также функционирование рынков.

Необходимо избавиться от культуры непрозрачных соглашений между политиками и бизнесом в превалирующей в Украине олигархической структуре. Для этого, прежде всего, нужен устойчивый политический консенсус. Однако борьбе с коррупцией также может способствовать более широкое использование цифровых технологий, прозрачный мониторинг и отчетность, устранение ненужных ограничений и искажений рынков.

Специальные режимы налогообложения и налоговые льготы являются результатом бизнесово-политических соглашений. Эти соглашения имеют в Украине долгую и богатую историю — от свободных экономических зон, охватывающих 10% территории страны в 2003 году, до индустриальных парков, освобождения от налогов определенных отраслей (например, сельского хозяйства) и "инвестиционных нянь".

В слабой институциональной среде налоговые льготы в лучшем случае неэффективны, а в худшем — способствуют коррупции. Следовательно, подобную практику следует ограничить, особенно во время послевоенного восстановления. Если правительство все же решит поддержать определенные регионы или отрасли, субсидии должны быть прозрачными и включенными в бюджетный процесс.

Фото: УНИАН

Когда рынкам позволяют быть конкурентными, это уменьшает ренту и соблазн приобщиться к процессу распределения этой ренты с помощью коррупционных схем. Внедрение этого принципа на практике потребует изменений на многих уровнях общества, включая реформу государственной службы, направленную на профессионализацию госслужащих посредством обучения, пересмотра зарплат и льгот, а также прозрачных процедур найма и увольнения на основе личных заслуг.

Процесс вступления в ЕС, гражданское общество, СМИ и образование на всех уровнях

Статус Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС является хорошей новостью во многих аспектах, в частности, он определяет направление институциональных реформ, которые также могут снизить коррупцию. То, что присоединившиеся к ЕС страны с переходной экономикой имеют гораздо более низкие показатели коррупции, чем страны с переходной экономикой, которые этого не сделали, является обнадеживающим, но также может быть следствием неслучайного отбора (т.е. более низкая коррупция была предпосылкой вступления в ЕС).

Украина должна воспользоваться возможностью, которую ей открывает вступление в ЕС для реализации своего антикоррупционного плана. Хотя страны с переходной экономикой, которые присоединились к ЕС, менее коррумпированы по сравнению с другими странами с переходной экономикой, между этими государствами также существуют значительные различия, и само по себе вступление в ЕС не приведет к автоматическому исчезновению коррупции в Украине или где-либо. Чтобы максимально использовать процесс вступления в ЕС, граждане, гражданское общество и международные партнеры должны будут мониторить и поддерживать общую программу антикоррупционных реформ в Украине.

Фото: УНИАН

В противном случае рост бюрократии путем внедрения определенных постановлений ЕС может создать новые коррупционные риски. Это может быть краткосрочный риск, поскольку, когда страны становятся более богатыми, компании начинают больше интересоваться обычной бизнес-деятельностью, которая приносит более высокие прибыли, чем коррупционные практики в низкодоходной среде.

Вывод для Украины и ее международных партнеров состоит в том, что само по себе вступление в ЕС не решит проблем коррупции. Следовательно, его нужно дополнить надлежащей законодательной базой и антикоррупционными усилиями Украины при поддержке ее международных партнеров.

Процесс восстановления значительно повлияет на местные общины, где он будет реализовываться, поэтому важно привлекать граждан и гражданское общество для минимизации коррупции. Прозрачность, распространение информации, подотчетность и участие местных стейкхолдеров будут ключевыми для достижения этих целей.

Усилия по искоренению коррупции также следует коммуницировать для украинской общественности. Послевоенный период смены общественного настроения и общей цели следует использовать для донесения четкого месседжа, что Украина порывает с коррупционными практиками прошлого. Сюда можно включить образовательные мероприятия в школах, а также всеобщие медиакампании для всего общества. В то же время, следует поощрять развитие нового медиаландшафта, который будет укреплять демократию в Украине и будет способствовать антикоррупционным усилиям.