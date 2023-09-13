Интервью с Даниилом Гетманцевым про МВФ, реформы и налоги

Даниил Гетманцев. Коллаж: Новини.LIVE

В интервью для Новини.LIVE глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о возобновлении проверок бизнеса, выполнении "маяков" МВФ, принятии закона о финмониторинге политически значимых лиц и налогообложении сверхприбылей банков.

О выполнении Украиной "маяков" МВФ

— В октябре ожидается очередной пересмотр программы сотрудничества с МВФ. У Украины есть проблемы с выполнением "маяка" по возобновлению проверок бизнеса. Каких последствий ждать от МВФ?

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— В меморандуме с МВФ был четко расписан структурный маяк, предусматривавший, в частности, возобновление штрафов за неиспользование РРО и возобновление проверок. Это еще одно условие, которое мы выполнили.

Выполнение маяка в части возобновления проверок оказалось для нас достаточно сложной задачей. Я лично как глава комитета не был убежден в том, что полное возобновление проверок, как этого требует МВФ, пойдет на пользу нашему бизнесу. Есть некоторые нюансы в работе Государственной налоговой службы. Если бы во время войны они пошли тотально проверять бизнес, как это у нас было в течение 30 лет, это точно не пошло бы на пользу бизнесу. Тем более, что мы на сегодняшний день перевыполняем план по налоговым поступлениям в государственный бюджет, не имея вообще такого инструмента как проверки.

На самом деле проверки — это дополнительный инструмент налогового контроля. Но, как оказывается, он не является уж таким обязательным. Вместе с тем, в меморандуме с МВФ было четко отмечено, что возобновляться должны все проверки.

Поэтому на базе нашего комитета мы провели переговоры с МВФ, бизнесом, Минфином, то есть со всеми стейкхолдерами. И выработали конструкцию, которая позволяла бы возобновить проверки не полностью, а только по трем видам деятельности: азартному бизнесу, финансовым учреждениям и бизнесу с подакцизными товарами.

Кроме этих видов бизнеса, проверкам должны подлежать предприятия, отвечающие критериям рискованности. В частности, те, которые в 2021 году имели объем продаж более 40 млн гривен и заработную плату меньше средней по отрасли или налоговую нагрузку меньше средней по отрасли. Соответствующие предложения были поданы в сессионный зал в виде законопроекта №8401. И зал готов был поддерживать его.

Однако в последний момент в результате консультаций, проведенных с представителями Офиса Президента, была предложена другая редакция законопроекта, которая вообще не предусматривала возобновление проверок. Она была поддержана депутатским корпусом.

Но подобная редакция закона в полном объеме не совпадает с позицией МВФ. И потому появился инициированный Кабинетом Министров законопроект о полном возобновлении проверок, зарегистрированный 6 сентября в парламенте. То есть мы к этому снаряду подходим во второй раз. Мы вторично получаем негатив от людей, и абсолютно обоснованный негатив, потому что имеем абсолютную неопределенность налоговых отношений.

Это свидетельствует об определенной несогласованности между Офисом Президента, Кабинетом Министров и слабой переговорной позиции во время переговоров с Международным валютным фондом, в ходе которых мы не смогли убедить наших партнеров в том, что война, регулярные воздушные тревоги, разрушения и едва ли не ежедневные повреждения производственных площадок, функционирование бизнеса на грани выживания под ракетными обстрелами — не лучшая ситуация для возобновления проверок, причем как для тех, кого проверяют, так и для тех, кто должен проверять.

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Скажу вам прямо: я не знаю, что сейчас с этим делать. Будем рассматривать этот законопроект на комитете, будем слушать объяснения от Кабинета Министров, принимать решения.

— Возможно, уже есть определенные сигналы от МВФ, чего ждать Украине во время октябрьского пересмотра программы сотрудничества?

— К сожалению, подобные проколы за последние 30 лет типичны. Не думаю, что МВФ очень поражен таким кульбитом с нашей стороны. Но это свидетельствует о том, что наша финансовая политика должна быть более твердой, взвешенной, последовательной и системной. И над этим следует плодотворно работать Кабинету Министров.

— Людей интересует вопрос: даст ли МВФ Украине денег после невыполнения ряда "маяков"?

— Но ведь стоит отметить, что возвращение проверок бизнеса — не единственный "маяк", прописанный в меморандуме с МВФ. И как раз большинство "маяков" Украина выполнила.

Но среди "маяков" МВФ есть еще необходимость принятия закона о финмониторинге политически значимых лиц, который, кстати, 6 сентября должен был рассматриваться парламентом. Но его не вынесли в сессионный зал, потому что поддержка его всеми фракциями очень низкая.

Есть еще необходимость возобновления декларирования. Я думаю, что этот "маяк" нам точно зачтут.

— Думаете, зачтут?

— Да.

Есть еще "маяк" МВФ по поводу необходимости передачи корпоративного управления оператором газотранспортной системы (ОГТС) в Минэнерго. Выполнение этого "маяка" мы просрочили, но все необходимые законы уже приняли. Думаю, если Кабинет Министров напряжется, то мы успеем выполнить этот "маяк" для пересмотра программы сотрудничества с МВФ.

Учитывая это, убежден, что дальнейшее финансирование от МВФ будет. Деньги нам дадут. Хотя каждый раз мы дотягиваем выполнение своих обязательств на последнем нерве.

— Но ведь это наша вина.

— Действительно, это наша вина. Это наши внутренние дискуссии, обсуждение тех вопросов, которые на самом деле абсолютно понятны с самого начала. Мы же сами подписываемся под теми позициями, которые попадают в конечною редакцию Меморандума. Но такова специфика нашей незрелой демократии. Может, это и не плохо.

— Мы такие себе троечники?

— Да, мы уже не двоечники. Ибо двоечники вообще не выполняют нормативы. Мы же их выполняем, но не с первого захода.

— Выполнит ли Украина требование МВФ о принятии закона о финмониторинге политически значимых лиц?

— Бесспорно.

Но давайте сначала объясним, что такое закон о РEР (политически значимых лицах). Этот закон предусматривает, что если человек хотя бы один день работал, например, депутатом или министром, то на всю жизнь он приобретает статус политически значимого лица. В результате финансовые операции человека подлежат особому мониторингу со стороны финансовых учреждений на основе критерия повышенной рисковости. Речь не идет о высших степенях рисковости, но все же определенные специфические алгоритмы финмониторинга по отношению к такому лицу будут применяться на протяжении всей его жизни.

На сегодняшний день в законе этого нет. Сегодня статус РEР действует только три года после завершения каденции или после увольнения с должности. В то же время, в соответствующей директиве Европейского Союза статус политически значимого лица закрепляется за лицом пожизненно. Поэтому и от Украины требуют сделать статус РEР пожизненным.

Соответствующий законопроект есть в Верховной Раде. Еще в мае мы одобрили его на комитете. Но в парламенте есть политические силы, которые не в полном объеме поддерживают его, считают, что это неуместно сейчас.

И здесь следует отметить, что этот законопроект одновременно является предпосылкой для начала переговоров о членстве в ЕС и требованием в рамках программы сотрудничества с МВФ. Поэтому это очень важный законопроект, который нужно принимать.

И коллеги в сессионном зале Верховной Рады просто должны определиться, готовы ли они взять на себя политическую ответственность за то, что Украина не станет членом ЕС, если не поддержим этот законопроект. Или они все-таки готовы проголосовать за этот законопроект. Мне кажется, что это момент истины, который должен продемонстрировать, кто за кого и кто какую позицию занимает относительно нашего европейского будущего.

Я убежден, что в Верховной Раде нет ни одного депутата, который мог бы и хотел взять на себя ответственность за срыв евроинтеграции Украины.

— Когда этот закон может быть принят?

— Думаю, что на следующем заседании мы его обязательно должны принять. Или провалить его принятие. Это тоже решение. Я голосую "за" и призываю всех голосовать "за".

О налогообложении сверхприбылей банков

— Вы вместе с коллегами подали в Раду законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков. Законопроектом предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий). Предполагается, что налог на сверхприбыль будет действовать в течение 2024-2026 годов. На какие суммы налоговых поступлений может рассчитывать государство?

— Я хочу, чтобы все поняли, на чем банки заработали сверхприбыли. Здесь речь не идет о том, что банки создали новые высококлассные кредитные или депозитные продукты, привлекли много новых клиентов и заработали на этом деньги. Сверхдоходы заработаны за счет приобретения депозитных сертификатов НБУ под высокую процентную ставку, которая рассчитывается исходя из величины ставки рефинансирования. Сейчас это 18% по депозитным сертификатам "овернайт" и 22% годовых по трехмесячным сертификатам. А не так давно ставка составляла 25%.

Приобретая безрисковые ценные бумаги НБУ банки в результате получили так называемую чистую процентную прибыль — 111,4 млрд гривен за первые 7 месяцев.

На фоне войны, когда экономика в целом и бизнес особенно страдают, банки получили возможность заработать дополнительные деньги. Но НБУ предоставил банкам этот инструмент не для того, чтобы они заработали, а в первую очередь для изъятия излишней гривны из оборота, чтобы она не давила на валютный курс и инфляцию. И это правильно.

Но эта сверхприбыль не имеет никаких экономических оснований для банков. Поэтому, пожалуйста, в то время, когда Украине нужны средства для формирования новых военных бригад, необходимы дополнительные отчисления в бюджет. 10 млрд гривен — это две с половиной военные бригады, сформированные в полном объеме, включая вооружение.

— Налоговая логика здесь ясна. Но насколько реалистичны заявленные вами цифры потенциальных поступлений в бюджет? Речь же идет о налогообложении процентного дохода банков. Но ведь банки, например, могут перевести процентный доход в комиссионный и не платить налоги.

— Я больше четырех лет работаю в парламентском комитете по финансам, налоговой и таможенной политике, и не встречал еще ни одного налогового законопроекта, который бы с аплодисментами воспринимался той отраслью, к которой он относится.

Помню, год назад мы вводили авансовые платежи по налогу на прибыль валютных обменников. Тогда говорили, что это означает крах рынка, что закроются все обменники, 10 тысяч человек останутся без работы. В итоге сейчас государство зарабатывает на этом налоге за месяц в три раза больше, чем за весь мирный 2021 год. При этом количество обменников не изменилось.

И так происходит всякий раз, когда пытаешься использовать дополнительные возможности финансирования бюджета. Первая реакция рынка — "Гетманцев убивает бизнес".

Поэтому сегодняшняя реакция банкиров вполне ожидаема. Но ведь мы готовили законопроект о дополнительном налогообложении сверхприбылей банков исходя из особенностей банковской бухгалтерской отчетности. Надо понимать, что чистая процентная прибыль — это разница между процентами, которые банк насчитал и выплатил, и процентами, которые банк получил. То есть банк не может отразить в отчетности процентные доходы от депозитных сертификатов НБУ как комиссионные.

Если говорить о чистом процентном доходе по операциям с государственными ценнными бумагами, то, думаю, банкиры понимают, где грань для минимизации таких доходов и налога, за которой наступает ответственность.

— Значит, Гетманцева не проведешь?

— Я стараюсь разбираться глубоко в вопросах, которыми занимаюсь.

— Правильно ли я понимаю, что государство может получить от этого налога дополнительно по 10 млрд гривен ежегодно в течение 2024-2026 годов?

— Да. К слову, аналогичные налоги действуют в Европе. Мы не придумали ничего нового. Мы последовали примеру Испании и приспособили его к законодательству Украины. А еще более сложный налог, к примеру, действует в Чехии, Литве, Италии.

Мы взяли простейшую модель — как в Испании. Эту модель мы дорабатываем в консультациях с НБУ и рынком, не выхолащивая содержание и не уменьшая фискальный еффект.