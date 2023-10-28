Что в Минфине думают о налоге для неофициально занятых лиц

Уплата налогов — обязанность граждан, особенно во время войны. Фото: tax.gov.ua

Министерство финансов Украины отмечает, что введение в Украине налогового спецрежима для неофициально занятых лиц может привести к дублированию видов деятельности, разрешенных на упрощенной системе налогообложения, плательщиков первой и второй группы, предоставляющих бытовые услуги населению.

Об этом Министерство финансов сообщило в ответ на запрос Новини.LIVE относительно оценки законодательной инициативы введения специального налогового режима для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от оборота.

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По замыслу инициаторов такой спецрежим должен стать эффективной альтернативой упрощенному режиму налогообложения физлиц-предпринимателей единым налогом. Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под номером10166.

Как Минфин оценивает инициативу введения нового налогового режима

В Министерстве финансов отмечают, что оценить стоимостное влияние норм законопроекта на показатели бюджетов разных уровней невозможно, поскольку отсутствуют прогнозные данные по количеству физических лиц, которые перейдут на предложенный специальный режим налогообложения.

В ведомстве положительно оценивают инициативу законодателей по расширению сферы применения регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО). В то же время, отмечают, эти изменения являются производными и зависят от применения физическими лицами специального режима налогообложения.

"Обращаем внимание, что в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике от 19.06.2023, заключенного между Украиной и Международным валютным фондом, учитывая связанную с войной неопределенность, Украина обязалась принять все необходимые меры для устранения дополнительного давления и рисков, связанных с бюджетом, а также воздерживаться от какой-либо налоговой политики и административных мер, которые могут негативно повлиять на базу налоговых поступлений в 2023 году и в дальнейшем", — отмечают в Министерстве финансов.

Иными словами, в рамках обязательств перед МВФ Минфин потенциально готов согласиться на законодательные инициативы, гарантированно увеличающие налоговые поступления в государственный бюджет. Но при этом не согласится на нововведения, несущие риски уменьшения таких поступлений.

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Напомним, в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести специальный налоговый режим для неофициально занятых лиц.

Как отмечают инициаторы введения нового налогового режима, существующая в Украине упрощенная система налогообложения удобна для тех физических лиц, которые осуществляют хозяйственную деятельность на постоянной основе, и для которых такая деятельность является основной.

Однако существует проблема негибкости сроков перехода на единый налог и невозможность делать это эпизодически при необходимости. По этой причине получать дополнительные к основной работе заработки на нерегулярной (например, сезонной) основе для физических лиц обременительно и невыгодно.

Кроме того, определенная часть граждан не готова регистрироваться из-за опасений относительно процесса регистрации и прекращения физического лица-предпринимателя, дополнительной отчетности, возможных проверок и т.п.

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Читайте эксклюзивный материал Новини.LIVE Лишь бы не ФЛП. Все "за" и "против" спецрежима налогообложения неофициально занятых лиц.