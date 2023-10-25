Железняк пояснив, чому важливо оподаткувати послуги таксистів та кур'єрів

Народний депутат України Ярослав Железняк. Фото: Верховна Рада

У Верховній Раді України внесли законопроєкт №10166, який пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування самозайнятих осіб, зокрема кур’єрів, таксистів, перукарів тощо. Він передбачає спрощення процедури сплати податків та їх зниження.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в коментарі УНН.

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Що зміниться

За словами депутата, напрацювання проєкту тривало близько півтора року. Під час чого обговорювались варіанти, які будуть зручні для самозайнятих осіб, бо вони не завжди мають час заповнювати за себе декларації, платити податки. Через що можуть з'являтися великі проблеми та неприємні ситуації у взаємодії з державою.

Водночас таким чином держава зможе контролювати сплату податків від таких осіб.

"Ми нарешті знайшли механізм через банки, вони погодилися. Коли умовно кур’єр надає свої послуги, або таксист, то платформа про це повідомляє в банк, де відкритий рахунок, й автоматично держава списує податок", — розповів депутат.

Железняк пояснив, що законопроєкт №10166 створено для тих хто працює на тимчасовій зайнятості й надає свої послуги насамперед через онлайн-платформи для того, щоб їм було зручніше платити податки, дешевше та зрозуміліше.

Крім того, законопроєкт ніяк не змінює ситуацію, в якій людина не платить податки. Він не посилює відповідальність, але й не зменшує її.

"Зараз податки є, і вони більші для таких осіб, а ми їх робимо меншими й зручнішими, от і вся різниця. Головна ідея цього законопроєкту дуже проста: ви як кур’єр надаєте кур’єрські послуги, а платформа за вас подає всю звітність в банк й банк автоматично сплачує за вас податки", — додав він.

Скриншот законопроєкту №10166

Раніше ми писали, що таксисти мають встановити в автомобілях касові апарати та видавати фіскальні чеки за проїзд. Пасажир при цьому може сплачувати за проїзд як готівкою, та і за допомогою картки.