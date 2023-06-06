Альфа-Банк (Сенс Банк) национализируют. Соответствующий закон принят

Фото: sensebank.com.ua

Сенс Банк (бывший Альфа-Банк Украина) подсанкционных россиян Михаила Фридмана и Петра Авена все-таки будет национализирован. Сомнений не осталось. 29 мая Верховная Рада приняла во втором повторном чтении законопроект № 9107-1 об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Документ, в частности, предусматривает возможность национализации системно важного банка даже при отсутствии у него признаков неплатежеспособности только по факту применения к банку и/или его владельцам санкций.

Затянувшаяся история

Перспектива национализации банка замаячивала на горизонте событий буквально с первых дней широкомасштабной войны России против Украины.

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Еще весной 2022 года под санкции Запада попали российские совладельцы украинского Альфа-Банка: 28 февраля — Михаил Фридман и Петр Авен, 15 марта — Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Попал в санкционные списки и сам Альфа-Банк. Но только российский. Украинскую "дочку" санкции западных стран не затронули, что позволило ей продолжать работу в Украине.

Некоторое время украинские власти не форсировали вопрос санкций в отношении Альфа-Банка Украина. Но ближе к осени политическое решение о недопустимости функционирования в Украине крупного бизнеса родом из страны-агрессора было принято. 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда российских бизнесменов, ранее попавших в санкционные списки ЕС и стран G7, в том числе и против акционеров украинского Альфа-Банка.

А 6 октября Верховная Рада приняла закон (законопроект №8069), упрощающий вывод с рынка и последующую национализацию системно важных банков в условиях военного положения. Источники, близкие к инициаторам и разработчикам законопроекта, утверждали, что документ разрабатывался с прицелом в первую очередь на Альфа-Банк Украина.

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Но вывести с рынка банк российских олигархов, руководствуясь упомянутым законом, не удалось. Дело в том, что закон предусматривает в качестве причины возможной национализации — неплатежеспособность банка, то есть проблемы с ликвидностью. Видимо, инициаторы закона рассчитывали, что рано или поздно у Альфа-Банка в Украине начнутся проблемы с деньгами из-за оттока депозитов и проблем с обслуживанием кредитов.

Банк действительно терял ликвидность начиная с апреля 2022 года. Но падение запасов денег резко закончилось в декабре 2022-го, когда, по замыслу и обещаниям украинских властей, банк должен был уже быть национализированным. За указанный период запасы ликвидности (т.е. свободных денег) у банка уменьшились с 6,8 млрд грн до 2,7 млрд грн. Банк вот-вот должен был стать неплатежеспособным.

Но уже в январе 2023-го ликвидность банка (который в декабре ко всему еще и успел переименоваться в "Сенс Банк") выросла втрое — до 8 млрд грн. Одной из причин этого, как ни парадоксально, мог стать рост уверенности клиентов относительно будущей судьбы банка как раз перед его национализацией. Потому что национализация — это не ликвидация. Став государственным, Сенс Банк лишь бы прибавил себе "очков" в плане надежности и платежеспособности. Поскольку, как известно, в Украине средства клиентов государственных банков гарантируются на 100%. Так что существующие и потенциальные клиенты банка, в случае его национализации, ничего бы не потеряли. Отсюда и рост клиентских средств.

По состоянию на 1 мая 2023 года объемы свободной ликвидности банка составляли 7,7 млрд грн. Это почти на миллиард гривен больше, чем год назад, в начале войны.

Мало того, несмотря на то, что с февраля прошлого года по май текущего года вкладчики-физлица забрали из банка около 10 млрд грн (было 50 млрд грн, а стало чуть больше 40), общее количество вкладчиков в банке выросло с около 2, 63 млн в феврале-2022 до более 2,9 млн человек по состоянию на май-2023.

Стало очевидным, что попытка национализировать банк по причине неплатежеспособности не удалась.

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Осознав это и сделав правильные выводы, власть решила действовать наверняка, прописав в новом законе в качестве достаточной причины для национализации системно важного банка (каковым и является Сенс Банк, наряду с 14 другими) факт введения санкций против банка или его собственников. Не больше и не меньше. Принятие закона (упомянутого № 9107-1) ставит, по сути, большую жирную точку в истории, неприлично затянувшуюся на более чем год.

Правда, закон еще не подписал Президент. Но, скорее всего, это сугубо "технический вопрос", который будет решен в ближайшие дни.

Законодательные хороводы

Отдельного внимания заслуживают перипетии, сопровождавшие процесс принятия упомянутого закона. "Зеленый свет" ему депутаты должны были предоставить еще месяц назад, 2 мая, когда проходило второе чтение законопроекта. Но собрать необходимое количество голосов народным избранникам не удалось. В чем дело?

А дело в том, что подготовленная ко второму чтению редакция законопроекта среди прочего предусматривала возможность вывода с рынка любого не системно важного банка в результате применения к банку или его владельцам санкций СНБО. Принципиальный момент: если санкции применяются к системно важному банку, то государство его национализирует; а если — к не системно важному банку — государство его просто выводит с рынка. Другими словами — уничтожает.

Насколько такой радикальный подход оправдан в условиях войны — вопрос, по-видимому, дискуссионный. Но перспектива потерять банковский бизнес из-за возможного монопольного решения органа власти (пусть и справедливого) наверняка не понравилась отдельным народным избранникам.

Месяц понадобился парламентариям, чтобы найти консенсус. В результате принятая редакция законопроекта не содержит спорную норму.

"Закон предусматривает вывод с рынка исключительно системно важных банков, против которых либо против владельцев существенного участия в которых применены санкции иностранными государствами (кроме государств, совершивших или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), либо межгосударственными объединениями, либо международными организациями и/или применены санкции в соответствии с Законом Украины "О санкциях"», — уверяет в комментарии для Новини.Live партнер Arzinger, руководитель практики финансового и банковского права Александр Плотников.

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А вот российским акционерам Сенс Банка уже наверняка придется передать свой бизнес украинскому государству. Вернее, продать за 1 гривну. По закону претендовать они могут на более значимую сумму. Но только после войны и только за счет страны-агрессора, напоминают в Национальном банке Украины. Так что даже подсанкционные российские олигархи должны быть заинтересованы в получении Украиной послевоенных репараций от России. Пока же придется заплатить за агрессию своего политического патрона. Отсчет пошел на дни.