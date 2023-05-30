Банки росіян віддаватимуть у власність держави

Відділення фінустанови "Альфа-банк". Фото: google.com

В Україні удосконалили процедуру виведення з банківського ринку фінустанов в умовах воєнного стану, що дозволить націоналізовувати активи підсанкційних осіб. Парламент проголосував у цілому відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Деталі законопроєкту

Йдеться про проєкт закону № 9107-1. Його у першому читанні підтримав парламент на початку квітня цього року. Тоді повідомлялося, що його ухвалення дозволить Національному банку України (НБУ) дати старт націоналізації колишнього Альфа-банку, а нині — "Сенс Банку". Фінустанова є власністю підсанкційних російських олігархів Міхаіла Фрідмана та Петра Авена. Вони перебувають під санкціями як України, так і Європейського союзу (ЄС).

Варто зауважити, що після накладення санкцій на російських акціонерів "Альфа-Банку" Нацбанк усунув їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.

Згідно з новим законом, в Україні заборонятиметься підсанкційним особам набувати чи розширювати участь у банку. Регулятор буде зобов’язаний визнавати такі фінустанови неплатоспроможними та виводити їх з ринку у разі, якщо на їхніх власників накладені українські чи міжнародні санкційні обмеження. Також документ дозволить виводити з ринку навіть платоспроможні системно важливі банки у разі введення санкцій.

При цьому такі банки продовжать працювати, відбудеться лише процес заміни колишніх власників на державу. Автори законопроєкту запевняють, що вкладники не відчують негативних наслідків від націоналізації такої фінустанови.

Нагадаємо, що раніше "Альфа-банк Україна" змінив назву на "Сенс Банк". Про це банк повідомив комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Також ми писали, що за рік іноземні інвестори, які залишили російський ринок, продавши свій бізнес, вивели десятки мільярдів доларів. За цей час уклали 200 угод з продажу активів.