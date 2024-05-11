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Цены на горючее в Украине — сколько будет стоить бензин завтра

11 мая 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 12 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправочных станциях Украины цены на горючее не изменились. За последние сутки стоимость всего горючего осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 12 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 12 мая

По данным мониторингового сайта, 12 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,48 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,44 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,53 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,95 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,51 грн/л;
  • А-95 — 55,89 грн/л;
  • А-92 — 52,69 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,09 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,44 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 12 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 12 мая

12 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,30 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,96 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, цены на нефть подскочили к недельному пику в пятницу, 10 мая. Это произошло после того, как данные из США и Китая указали на рост спроса, а беспокойство из-за конфликта в Газе поддержало цены на черное золото.

Ранее мы рассказывали, что главными причинами ДТП в Украине есть превышение скорости и несоблюдение правил маневрирования. Такие нарушения особенно опасны на мокрой дороге.

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