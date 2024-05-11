Цены на топливо в Украине по состоянию на 12 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На автозаправочных станциях Украины цены на горючее не изменились. За последние сутки стоимость всего горючего осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 12 мая вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 12 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 12 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,48 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,44 грн/л;

дизельное топливо — 53,53 грн/л;

сжиженный газ — 26,95 грн/л.

A-95+ — 59,51 грн/л;

А-95 — 55,89 грн/л;

А-92 — 52,69 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 54,09 грн/л;

сжиженный газ — 27,44 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 12 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

12 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,30 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,96 грн/л.

Напомним, цены на нефть подскочили к недельному пику в пятницу, 10 мая. Это произошло после того, как данные из США и Китая указали на рост спроса, а беспокойство из-за конфликта в Газе поддержало цены на черное золото.

Ранее мы рассказывали, что главными причинами ДТП в Украине есть превышение скорости и несоблюдение правил маневрирования. Такие нарушения особенно опасны на мокрой дороге.