Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на нафту сягнули тижневого максимуму — у чому причина arrow

Ціни на нафту сягнули тижневого максимуму — у чому причина

10 травня 2024 13:55
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Нафта стрімко здорожчала — у чому причина
Морські нафтові платформи. Фото: Alamy
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Нафтові ціни підскочили до тижневого піку у п'ятницю. Це сталося після того, як дані з США та Китаю вказали на зростання попиту, а занепокоєння через конфлікт в Газі підтримало ціни на чорне золото.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Читайте також:

На скільки здорожчала нафта і чому

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 58 центів, або 0,6%, до 84,41 доларів за барель, що вказує на тижневе зростання на 1,7%. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 58 центів, або 0,7%, до 79,84 доларів, що означає тижневе зростання на 2,2%.

Падіння запасів нафти в США відбулося за рахунок збільшення обсягів переробки на нафтопереробних заводах. Також важливим фактором був імпорт нафти в Китай, який у квітні перевищив показники минулого року, що свідчить про покращення торговельної активності.

Однак переговори щодо припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС не принесли конкретних результатів, що підтримує занепокоєння щодо можливих перебоїв з постачанням нафти на Близькому Сході.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) зробив прогноз світових цін нафти та природного газу на найближчі три роки. Зокрема, регулятор очікує зниження вартості блакитного палива.

Ми також писали, що імпорт сирої нафти в Китай у квітні виріс порівняно з попереднім роком. Нафтопереробні заводи країни готові повністю відновити свою роботу на початку туристичного сезону.

Ізраїль
війна
ХАМАС
гроші
нафта
біржа
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні