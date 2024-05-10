Нафта стрімко здорожчала — у чому причина

Морські нафтові платформи. Фото: Alamy

Нафтові ціни підскочили до тижневого піку у п'ятницю. Це сталося після того, як дані з США та Китаю вказали на зростання попиту, а занепокоєння через конфлікт в Газі підтримало ціни на чорне золото.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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На скільки здорожчала нафта і чому

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 58 центів, або 0,6%, до 84,41 доларів за барель, що вказує на тижневе зростання на 1,7%. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 58 центів, або 0,7%, до 79,84 доларів, що означає тижневе зростання на 2,2%.

Падіння запасів нафти в США відбулося за рахунок збільшення обсягів переробки на нафтопереробних заводах. Також важливим фактором був імпорт нафти в Китай, який у квітні перевищив показники минулого року, що свідчить про покращення торговельної активності.

Однак переговори щодо припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС не принесли конкретних результатів, що підтримує занепокоєння щодо можливих перебоїв з постачанням нафти на Близькому Сході.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) зробив прогноз світових цін нафти та природного газу на найближчі три роки. Зокрема, регулятор очікує зниження вартості блакитного палива.

Ми також писали, що імпорт сирої нафти в Китай у квітні виріс порівняно з попереднім роком. Нафтопереробні заводи країни готові повністю відновити свою роботу на початку туристичного сезону.