НБУ отменил все ограничения на объемы продаж наличной валюты населению

Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины отменил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи наличной иностранной валюты населению.

Об этом сообщает прессслужба НБУ.

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Согласно сообщению финрегулятора, Национальный банк Украины продолжает смягчать валютные ограничения, учитывая потребности сохранения макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечение первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан, а также предложения субъектов финансового рынка, обеспечивающих указанные первоочередные потребности.

Какие именно ограничения отменил НБУ

С 1 декабря 2023 года:

отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи наличной иностранной валюты населению.

По оценкам НБУ, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка.

разрешено Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) переводить за границу средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми (перестраховочными) компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА, связанных с совершением таких операций.

Это сделано для обеспечения возможности страхования рисков во время вооруженной агрессии РФ против Украины с целью обеспечения безопасности судоходства, содействия стабильности морских перевозок, обеспечения устойчивого экспорта украинской продукции через порты Украины.

расширен перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии России против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины. В соответствующий список добавлены сопутствующие дополнительные услуги, связанные с процессом лечения/реабилитации в медицинских учреждениях иностранных государств, которые являются его неотъемлемой частью.

разрешена оплата услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за границей. В частности: оплата за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития в учебные офисы, питание, страхование, медицинские услуги в случае необходимости предоставления неотложной медицинской помощи.

Указанные смягчения, а также другие уточняющие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 30 ноября 2023 г. № 155 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18", которое вступает в силу с 1 декабря 2023 года.

Напомним, еще летом 2023 года Национальный банк Украины утвердил стратегию смягчения валютных ограничений.

Она предполагает увеличение привлекательности гривневых активов и повышение курсовой гибкости.

Стратегия предполагает три основных этапа. В частности: