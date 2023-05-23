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Оборонные закупки в Украине переходят на модель государств-членов НАТО, — Резников

23 мая 2023 22:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как страны-НАТО — в Украине изменилась модель оборонной закупки
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Закупки вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины будет проводить Агентство оборонных закупок. Это модель государств-членов НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Подробности

"Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски. Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставок товаров для нужд ВСУ", — подчеркнул Алексей Резников.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов отметил, что отныне централизованную закупку товаров, работ и услуг, предназначенных для выполнения государственных программ в сфере национальной безопасности и обороны, будет обеспечивать единое национальное агентство.

По его словам, она в рамках предусмотренных средств будет осуществлять закупки на основании необходимости, которую определяют Вооруженные силы Украины.

Напомним, ранее в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство попала информация о том, что Минобороны осуществляло закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

В Минобороны заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение. В ведомстве сообщили, что проводят внутреннюю проверку и готовят материалы в СБУ для проведения расследования распространения заведомо ложных данных.

Также 9 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров меняет подходы к оборонным закупкам. По его словам, оборонные закупки будут разделены на две группы. В первую входят оружие, техника, другие товары оборонного назначения — информация о них останется закрытой. Вторая группа — это, в частности, продукты питания.

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