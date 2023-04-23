Prozorro відкриє дані для всіх українців про незбройні оборонні закупівлі
З 23 квітня у системі Prozorro запрацювала нова функція. В ній відображатиметься інформація для всіх українців про незбройні оборонні закупівлі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Українці тепер зможуть бачити незбройні закупівлі
Сьогодні, 23 квітня, військові частини та оборонні замовники, згідно з новою редакцією Закону "Про оборонні закупівлі", почнуть публікувати інформацію про ціни за одиницю у своїх незбройних закупівлях.
Заступниця міністра економіки Надія Бігун повідомляє, що оборонні замовники звітуватимуть саме про незбройні закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн — робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації — назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.
"У випадку закупівель послуг з харчування замовникам необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги. Для цього вони зможуть завантажити в систему Prozorro файл з відповідними розрахунками", — йдеться в зверненні Надії Бігун.
Також вона додала, що міністерство працює над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій оборонці зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro, і при цьому не публікувати чутливу інформацію в систему.
Директор ДП "Prozorro" Микола Ткаченко пояснив, що оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки, найменування постачальника.
Нагадаємо, що працівники ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України. Вони наживались на закупівлі продуктів для армії.