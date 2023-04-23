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Prozorro відкриє дані для всіх українців про незбройні оборонні закупівлі

23 квітня 2023 20:21
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Prozorro відкриє дані для всіх українців про незбройні оборонні закупівлі
Електронна система публічних закупівель Prozorro. Фото: zmist.pl.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

З 23 квітня у системі Prozorro запрацювала нова функція. В ній відображатиметься інформація для всіх українців про незбройні оборонні закупівлі. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки

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Сьогодні, 23 квітня, військові частини та оборонні замовники, згідно з новою редакцією Закону "Про оборонні закупівлі", почнуть публікувати інформацію про ціни за одиницю у своїх незбройних закупівлях.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун повідомляє, що оборонні замовники звітуватимуть саме про незбройні закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн — робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації — назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю. 

"У випадку закупівель послуг з харчування замовникам необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги. Для цього вони зможуть завантажити в систему Prozorro файл з відповідними розрахунками", — йдеться в зверненні Надії Бігун.

Також вона додала, що міністерство працює над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій оборонці зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro, і при цьому не публікувати чутливу інформацію в систему.

Директор ДП "Prozorro" Микола Ткаченко пояснив, що оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки, найменування постачальника. 

Нагадаємо, що працівники ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України. Вони наживались на закупівлі продуктів для армії.

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