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Обязательный платеж при назначении субсидии: в ПФУ объяснили, как рассчитать

9 июля 2023 03:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обязательный платеж при назначении субсидии: в ПФУ объяснили, как рассчитать
Женщина делает обсчеты. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Пенсионном фонде Украины заявили, что жилищная субсидия предоставляется домохозяйствам, имеющим разницу между размером платежа за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм и размером обязательного платежа, определяемого в соответствии с обязательным процентом платежа.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Как определить обязательный процент платежа

"Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека", — рассказали в ПФУ.

Для определения обязательного процента платежа необходимо использовать формулу, установленную правительством:

  • вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
  • среднемесячный совокупный доход разделить на количество членов домохозяйства, определить среднемесячный доход на одного человека;
  • доход на одного человека разделить на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2023 — 2589 грн);
  • полученный результат разделить на 2 (базовый коэффициент для назначения субсидии), затем умножить на 15%.

Указывается, что для расчета размера обязательного платежа обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

"Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости — чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, больший размер субсидии", — пояснили в ПФУ.

Пример расчета жилищной субсидии по обращению в мае этого года

"В составе домохозяйства два пенсионера. Других доходов, кроме пенсионных выплат, у членов домохозяйства нет. Для расчета жилищной субсидии учтены доходы, исходя из размера начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия", — отметили в учреждении.

Доход каждого из членов домохозяйства за 6 месяцев:

  • пенсия заявителя за 6 месяцев: 3715,56 грн (за март 2023) х 6 = 22293,36 грн;
  • пенсия жены заявителя за 6 месяцев: 3215,80 грн. (за март 2023 года) х 6 = 19294,80 грн.

Среднемесячный совокупный доход домохозяйства за 6 месяцев:

  • 22293,36 грн. + 19294,80 грн. = 41588,16 грн./6 (месяцев) = 6931,36 грн.

Среднемесячный совокупный доход на одного члена домохозяйства:

  • 6931,36 грн/2 (два человека) = 3465,68 грн.

Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле:

  • 3465,68 грн (среднемесячный совокупный доход на одного члена домохозяйства) / 2589 грн (прожиточный минимум на 1 января 2023) / 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии) х 15% (базовая норма платы за жилищно-коммунальные услуги) = 10,04%.

Расчет размера обязательного платежа для домохозяйства:

  • 10,04% (доля платы за услуги для домохозяйства) х 6931,36 грн (среднемесячный совокупный доход домохозяйства) = 695,91 грн.

Расчет размера субсидии:

  • 1145,35 грн (размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм и нормативов) — 695,91 грн (размер обязательного платежа для домохозяйства) = 449,44 грн.

"Размер платы за жилищно-коммунальные услуги рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства с учетом перечня и стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство и количества членов в его составе", — добавили в ПФУ.

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об удобном способе оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о возможности подать заявку и документы на субсидию онлайн.

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