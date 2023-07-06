Субсидії в Україні — ПФУ розповів про важливі нюанси оформлення

Житлові субсидії: ПФУ розповів про важливі нюанси оформлення
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зручний спосіб оформлення державної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про можливість подати заявку та документи на субсидію онлайн.
ПФУ уточнив важливі нюанси на своєму офіційному сайті.
Які документи та дії необхідні
За інформацією Пенсійного фонду, оформити субсидію можна дистанційно — через особистий кабінет на сайті електронних послуг ПФУ.
Далі потрібно дотримуватися такого алгоритму дій:
- необхідно зайти на сайт електронних послуг Пенсійного фонду (https://portal.pfu.gov.ua/), (https://t.me/ua_lawyer), натиснути пункт "Вхід";
- авторизуватися за допомогою електронного підпису (КЕП): вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл цього ключа та ввести пароль;
- у власному кабінеті зайти в розділ "Комунікації з ПФУ" та обрати кнопку "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
- перед подачею заяви підготувати скановані копії необхідних документів, надати згоду на дистанційне інформування, натиснути пункт "Продовжити;
- у новому вікні обрати опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії";
- заповнити форму заяви про призначення субсидії та її надання житлової, вказавши:
- інформацію про особу;
- паспортні дані;
- адресні відомості;
- спосіб виплати субсидії.
- додати відомості про комунальні послуги, які отримує домогосподарство;
- зазначити адресу реєстрації/фактичного проживання;
- додати інформацію про членів домогосподарства та членів родини осіб зі складу домогосподарства;
- внести дані про доходи та витрати членів родини з урахуванням яких автоматично сформується декларація;
- додати скановані копії документів, натиснути пункт "Додати файл";
- натиснути пункт "Сформувати заяву" внизу онлайн-форми;
- після цього автоматизована система має перевірити повноту та коректність заповнення заявки. Якщо не буде помилок, то можна перейти до останнього кроку;
- перевірити відомості сформованих заяви та декларації, накласти електронний підпис та надіслати до ПФУ.
У Пенсійному фонді зауважили, що результати ухваленого рішення про призначення субсидії з'являться у власному кабінеті. Потрібно обрати пункти:
- "Мої звернення";
- "Статус звернення".
Також самостійно можна встановити розмір обов’язкового відсотка, необхідного для сплати комунальні послуги. Його визначають для домогосподарств індивідуально та залежить від середньомісячних сукупних доходів на одну людину. Субсидію призначають у разі наявності різниці між сумою плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу, його розмір прямо залежить від вищевказаного обов’язкового відсотка платежу.
Більше про субсидії
Нагадаємо, у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.
Також ми писали, що Нацкомісія просила уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Зараз відіповдний документ засекретили.