Субсидії в Україні — ПФУ розповів про важливі нюанси оформлення

Чоловік та жінка роблять обрахунки. Фото: Unplush

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зручний спосіб оформлення державної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про можливість подати заявку та документи на субсидію онлайн.

ПФУ уточнив важливі нюанси на своєму офіційному сайті.

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Які документи та дії необхідні

За інформацією Пенсійного фонду, оформити субсидію можна дистанційно — через особистий кабінет на сайті електронних послуг ПФУ.

Далі потрібно дотримуватися такого алгоритму дій:

необхідно зайти на сайт електронних послуг Пенсійного фонду (https://portal.pfu.gov.ua/), (https://t.me/ua_lawyer), натиснути пункт "Вхід";

авторизуватися за допомогою електронного підпису (КЕП): вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл цього ключа та ввести пароль;

у власному кабінеті зайти в розділ "Комунікації з ПФУ" та обрати кнопку "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

перед подачею заяви підготувати скановані копії необхідних документів, надати згоду на дистанційне інформування, натиснути пункт "Продовжити;

у новому вікні обрати опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії";

заповнити форму заяви про призначення субсидії та її надання житлової, вказавши:

інформацію про особу; паспортні дані; адресні відомості; спосіб виплати субсидії.

додати відомості про комунальні послуги, які отримує домогосподарство;

зазначити адресу реєстрації/фактичного проживання;

додати інформацію про членів домогосподарства та членів родини осіб зі складу домогосподарства;

внести дані про доходи та витрати членів родини з урахуванням яких автоматично сформується декларація;

додати скановані копії документів, натиснути пункт "Додати файл";

натиснути пункт "Сформувати заяву" внизу онлайн-форми;

після цього автоматизована система має перевірити повноту та коректність заповнення заявки. Якщо не буде помилок, то можна перейти до останнього кроку;

перевірити відомості сформованих заяви та декларації, накласти електронний підпис та надіслати до ПФУ.

У Пенсійному фонді зауважили, що результати ухваленого рішення про призначення субсидії з'являться у власному кабінеті. Потрібно обрати пункти:

"Мої звернення";

"Статус звернення".

Також самостійно можна встановити розмір обов’язкового відсотка, необхідного для сплати комунальні послуги. Його визначають для домогосподарств індивідуально та залежить від середньомісячних сукупних доходів на одну людину. Субсидію призначають у разі наявності різниці між сумою плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу, його розмір прямо залежить від вищевказаного обов’язкового відсотка платежу.

Більше про субсидії

Нагадаємо, у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.

Також ми писали, що Нацкомісія просила уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Зараз відіповдний документ засекретили.