Цены на топливо в Украине на 5 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на горючее в Украине продолжают расти. За последние сутки больше всего подорожал бензин марки А-92 — его стоимость выросла на 10 копеек. В то же время, цена на автогаз уже несколько дней подряд не меняется.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 5 апреля вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 5 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 5 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,32 грн/л;

А-95 — 53,82 грн/л;

А-92 — 50,95 грн/л;

дизельное топливо — 54,12 грн/л;

сжиженный газ — 28,06 грн/л.

A-95+ — 57,03 грн/л;

А-95 — 53,52 грн/л;

А-92 — 50,52 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 53,79 грн/л;

сжиженный газ — 28,07 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 5 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

5 апреля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети ZOG — 52,50 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, дешевле всего на АЗС ZOG — 49,50 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Напомним, в апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо. Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.

М и также писали, как изменились цены на ремонт автомобилей в Украине в 2024 году. Согласно данным экспертов Института исследований авторынка совместно с RemOnline, средний чек на СТО Украины сейчас составляет 6 022 грн.