Якими будуть ціни на пальне у квітні — експерт розповів про ситуацію на ринку наступного місяця

Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.

Про те, що буде з цінами на пальне в Україні у квітні, розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу.

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Що буде з цінами на АЗС у квітні

Нещодавно Уряд підтримав законопроєкт про встановлення нових акцизів на пальне, що відповідають мінімальним європейським стандартам. Тепер цей законопроєкт має бути ухвалений Верховною Радою. Нові акцизи почнуть діяти лише у другій половині 2024 року після ухвалення Верховною Радою. Тому на вартість нафтопродуктів зараз впливають інші фактори.

"Основним є зростання цін на нафтопродукти у Європі. А це, своєю чергою, стало наслідком зростання нафтових котирувань, до яких прив'язані ціни на нафтопродукти", — сказав експерт.

За словами Рябцева, відповідно до цього зараз вже відбувається невелике подорожчання вартості пального на українських АЗС.

"Бензин та дизпальне потрошки будуть зростати в ціні надалі", — впевнений він.

Водночас Рябцев повідомив, що ситуація зі скрапленим газом є більш невизначеною, тому що, з одного боку, є зростання попиту в Україні, оскільки покращилася погода. А з іншого боку зменшився попит на цей ресурс, як котельне паливо, до прикладу, у Польщі. І тут все буде залежати від того, що зменшуватиметься чи зростатиме швидше:

якщо попит на скраплений нафтовий газ буде зростати більше, аніж вивільнятимуться його обсяги на європейському ринку, відповідно тоді будуть зростати ціни на скраплений газ;

якщо ж цього ресурсу буде більше в Європі, тоді вартість зменшуватиметься.

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Що ще треба знати

Нагадаємо, щомісяця в Україні відбуваються зміни у системі оподаткування, тарифах на комунальні послуги, а також розмірах пенсій та інших соціальних виплат. Квітень не стане винятком: цього місяця збільшиться мінімальна заробітна плата, а також розмір деяких видів соціальної допомоги. Крім того, у квітні на українських пенсіонерів очікує друге збільшення пенсій у 2024 році.

Ми також писали, що буде з доларом у квітні. Отримання Україною у березні траншів від ЄС, МВФ та Світового банку вплине на валютний ринок. Проте сплески курсів будуть мати тимчасовий характер, адже загальний тренд підтримуватиме стабільність.