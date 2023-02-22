Экспорт агропродукции — Украина сменила основного покупателя

Польша потеснила с лидерских позиций Китай

В 2022 году Украина сменила основного покупателя своей аграрной продукции. Польша потеснила с лидерских позиций Китай.

Об этом говорится в сообщении Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Крупнейшие покупатели украинских продуктов

По информации Института, европейский вектор в отечественном экспорте сельхозтоваров и продовольствия привел к кардинальным изменениям в рейтинге ключевых потребителей продовольствия. Так, в прошлом году украинскую аграрную продукцию больше всего покупали Польша, Румыния и Турция.

Примечательно, что до войны, в 2021 году, Польша была на седьмом месте по импорту сельскохозяйственных товаров из Украины (на 1073 млн долл.). Во время войны объем импорта продовольствия вырос на 2710 млн долл., что более чем в 2,5 раза больше, чем было в 2021 году. В настоящее время доля Польши в отечественном экспорте агропродукции составляет 11,5%.

Румыния, которая до войны не была даже в двадцатке основных потребителей агропродукции из Украины, в 2022-м стала второй после Польши. Эта страна закупила продовольствия на 2557 млн долл., что в 17 раз больше объемов закупок в 2021 году. Доля — 10,8%.

Турция — на третьем месте. Объемы закупок выросли с 1465 млн долл. до 2212 млн долл. (+51%). Часть — 9,4%.

Основные потребители украинской агропродукции в 2022 году: Китай, Испания, Нидерланды, Италия, Болгария, Индия.

Напомним, программа Grain From Ukraine продолжает обеспечивать зерном страны страдающие от голода. Балкер VALSAMITIS доставит 25 тысяч тонн украинской пшеницы в Кению и 5 тысяч тонн в Эфиопию.

По итогам 2022 года в чрезвычайно тяжелых военных условиях портами Украины перегружено более 59 миллионов тонн грузов. Морской транспорт в прошлом году обеспечил 54% экспорта.