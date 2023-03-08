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Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем

8 марта 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара достиг минимума за полгода — что будет с валютой дальше
Положительная тенденция на рынке должна ослабить инфляцию
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине наличный курс гривны по отношению к доллару в последний месяц зимы укрепился на 3,6%, а с начала 2023 года — на 4,4%. Такая положительная тенденция должна ослабить инфляцию.

Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетьманцев.

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Ситуация на валютном рынке

Согласно опубликованным данным, средневзвешенный курс продажи гривны в украинских банках к концу февраля составил 38,94 грн/$. По словам Гетманцева, это минимум с июля-августа прошлого года, когда Национальный банк Украины (НБУ) поднял официальный курс до 36,57 грн/$.

Он отметил, что спрэд между официальным и наличным курсами сократился в прошлом месяце до 6,5%.

"При прочих равных обстоятельствах стабилизация валютного рынка должна положительно повлиять на охлаждение инфляционных ожиданий и торможение инфляции. Еще раз отмечу, что по итогам последних тенденций на валютном рынке оснований для коррекции официального курса в ближайшей перспективе нет", подчеркнул глава комитета.

Что способствовало укреплению гривны:

Среди факторов, которые положительно сказались на стабилизации курса:

  • увеличение норм обязательного резервирования по вкладам по требованию для банков;
  • прекращение печати гривны НБУ (эмиссии);
  • стабильное поступление финансовой международной помощи;
  • действие специальных валютных депозитов;
  • подготовка к весенней посевной;
  • стабилизация валютных ожиданий на фоне сравнительно лучшей ситуации в энергетике и отсутствии полномасштабной эскалации на годовщину начала войны.

Он пояснил, что в частности, положительно повлияло на курс действие специальных депозитных продуктов (онлайн-депозитов в валюте и депозитов с индексацией на изменение официального курса гривны), когда население может обменять валюту по максимально приближенному курсу к официальному.

"Депозиты населения в валюте растут стабильно с августа прошлого года. На сегодняшний день они не только восстановились, но и превышают довоенный уровень. Это снижает спрос на валюту на наличном рынке", — отметил Гетманцев.

Дальнейшее снижение курса доллара

Как ранее отметил глава парламентского комитета, нет факторов, способных вернуть курс, который был до войны.

"Я не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет", — отметил он.

По его мнению, уровень инфляции в 22% по итогам прошлого года в стране уже никогда "не отыгрывается", хотя он был несколько меньше прогнозов, которые озвучивали в начале войны. Гетманцев объяснил, что так произошло из-за того, что Национальный банк Украины (НБУ) сразу зафиксировал курс, минимизировав развитие девальвационно-инфляционной спирали.

Какой сейчас курс валют в обменниках и банках

В последние дни курс доллара продолжает снижаться. Накануне в обменных пунктах в среднем стоит в покупке 38,75, в продаже — 38,87 грн, что на несколько копеек дешевле. Евро покупают за 40,98, а продают за 41,15.

  • ПриватБанк — 38,30 грн – 38,80 грн (-10 коп.);
  • Ощадбанк — 38,50 грн – 39,70 грн;
  • Укрэксимбанк — 38,70 грн – 39,30 грн;
  • "Райффайзен" — 38,20 грн – 39,20 грн;
  • ПУМБ — 38,50 грн – 39,25 грн.

Напомним, ранее эксперты сообщали, что банки перед Новым годом решили максимально "накрутить" курс, пользуясь повышенным спросом на валюту со стороны населения, в то время как экономических причин для этого не было.

Украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года. Объем был существенно меньше, чем в прошлом году.

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