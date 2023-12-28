Каховская ГЭС — предварительные подсчеты убытков после разрушения станции

Каховская ГЭС после разрушения. Фото: Маxar

Подрыв Каховской ГЭС стал одной из самых больших трагедий для Украины и мирового сообщества. Этот акт терроризма привел к масштабному разрушению, экологической катастрофе, разорению водохранилища и негативно повлиял на судьбы тысяч украинцев. Оценка общих потерь для Украины в результате разрушений гидроэлектростанции будет возможна только после полного освобождения всех пострадавших от оккупации территорий, однако предварительные подсчеты уже есть.

Об этом рассказал директор Каховской ГЭС Олег Пащенко.

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Как оцениваются предварительные последствия разрушения Каховской ГЭС

По словам руководителя Каховской ГЭС, гуманитарные и экологические последствия этого разрушения, по данным ООН, оцениваются более чем в 14 млрд долларов. Потери самого разрушения Каховской ГЭС предварительно оцениваются примерно в 1,2 млрд долларов. Наблюдаются также потери важных мощностей для энергетической системы Украины, которые играли ключевую роль в регулировании пиковых нагрузок, особенно Херсонской и Николаевской областях.

"Кроме самого разрушения мы потеряли важные мощности для энергосистемы Украины, которые играли важную роль для регулирования пиковых нагрузок, в частности, в Херсонской и Николаевской областях. Станция в среднем в год производила 1,5-2 млрд кВт*ч электроэнергии. Мощность станции составляла 343,2 МВт", — добавил Пащенко.

Он также сообщил, что вопрос восстановления Каховской ГЭС актуален и важен, поддерживается на всех уровнях государства и международными организациями, поэтому решение о восстановлении водохранилища было принято уже через месяц после трагедии.

"18 июля правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте восстановления Каховской ГЭС. Мы сразу присоединились к выполнению поставленной задачи. На сегодня первый этап проектных работ завершен. Над разработкой проекта работали специалисты Укргидропроекта вместе с профильными институтами. Он охватывает проектирование сооружений в составе подготовительных мероприятий Каховского гидроузла, а также проектирование и строительство подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС", — рассказал руководитель Каховской ГЭС.

Напомним, российские власти на временно оккупированных территориях Украины намеренно занижали количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС 6 июня. Враг заявлял, что 59 человек утонули, однако эта цифра значительно больше.