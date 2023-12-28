Каховская ГЭС — предварительные подсчеты убытков после разрушения станции

Разрушение Каховской ГЭС — как оценивают последствия потери станции
Подрыв Каховской ГЭС стал одной из самых больших трагедий для Украины и мирового сообщества. Этот акт терроризма привел к масштабному разрушению, экологической катастрофе, разорению водохранилища и негативно повлиял на судьбы тысяч украинцев. Оценка общих потерь для Украины в результате разрушений гидроэлектростанции будет возможна только после полного освобождения всех пострадавших от оккупации территорий, однако предварительные подсчеты уже есть.
Об этом рассказал директор Каховской ГЭС Олег Пащенко.
Как оцениваются предварительные последствия разрушения Каховской ГЭС
По словам руководителя Каховской ГЭС, гуманитарные и экологические последствия этого разрушения, по данным ООН, оцениваются более чем в 14 млрд долларов. Потери самого разрушения Каховской ГЭС предварительно оцениваются примерно в 1,2 млрд долларов. Наблюдаются также потери важных мощностей для энергетической системы Украины, которые играли ключевую роль в регулировании пиковых нагрузок, особенно Херсонской и Николаевской областях.
"Кроме самого разрушения мы потеряли важные мощности для энергосистемы Украины, которые играли важную роль для регулирования пиковых нагрузок, в частности, в Херсонской и Николаевской областях. Станция в среднем в год производила 1,5-2 млрд кВт*ч электроэнергии. Мощность станции составляла 343,2 МВт", — добавил Пащенко.
Он также сообщил, что вопрос восстановления Каховской ГЭС актуален и важен, поддерживается на всех уровнях государства и международными организациями, поэтому решение о восстановлении водохранилища было принято уже через месяц после трагедии.
"18 июля правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте восстановления Каховской ГЭС. Мы сразу присоединились к выполнению поставленной задачи. На сегодня первый этап проектных работ завершен. Над разработкой проекта работали специалисты Укргидропроекта вместе с профильными институтами. Он охватывает проектирование сооружений в составе подготовительных мероприятий Каховского гидроузла, а также проектирование и строительство подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС", — рассказал руководитель Каховской ГЭС.
Напомним, российские власти на временно оккупированных территориях Украины намеренно занижали количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС 6 июня. Враг заявлял, что 59 человек утонули, однако эта цифра значительно больше.
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