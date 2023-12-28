Каховська ГЕС — попередні підрахунки збитків після руйнування станції

Каховська ГЕС після руйнування. Фото: Маxar

Підрив Каховської ГЕС став однією з найбільших трагедій для України та світової спільноти. Цей акт тероризму призвів до масштабного руйнування, екологічної катастрофи, спустошення водосховища та негативно вплинув на долі тисяч українців. Оцінка загальних втрат для України в результаті руйнувань гідроелектростанції буде можлива лише після повного визволення усіх територій, що постраждали від окупації, проте попередні підрахунки вже є.

Про це розповів директор Каховської ГЕС Олег Пащенко.

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Як оцінюються попередні наслідки руйнування Каховської ГЕС

За словами керівника Каховської ГЕС, гуманітарні та екологічні наслідки цього руйнування, за даними ООН, оцінюються більш ніж у 14 млрд доларів. Втрати від самого руйнування Каховської ГЕС попередньо оцінюються приблизно в 1,2 млрд доларів. Спостерігаються також втрати важливих потужностей для енергетичної системи України, які відігравали ключову роль у регулюванні пікових навантажень, особливо в Херсонській та Миколаївській областях.

"Крім самої руйнації, ми втратили важливі потужності для енергосистеми України, які відігравали важливу роль для регулювання пікових навантажень, зокрема, у Херсонській та Миколаївській областях. Станція в середньому на рік виробляла 1,5-2 млрд кВт*год електроенергії. Потужність станції становила 343,2 МВт", — додав Пащенко.

Він також повідомив, що питання відновлення Каховської ГЕС актуальне і важливе, підтримується на всіх рівнях держави і міжнародними організаціями, тому рішення про відновлення водосховища було прийняте вже за місяць після трагедії.

"18 липня уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт відбудови Каховської ГЕС. Ми відразу долучились до виконання поставленої задачі. Станом на сьогодні перший етап проєктних робіт завершено. Над розробкою проєкту працювали фахівці Укргідропроєкту разом з профільними інститутами. Він охоплює проєктування споруд у складі підготовчих заходів Каховського гідровузла, а також проєктування та будівництво підпірної споруди у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС", — розповів керівник Каховської ГЕС.

Нагадаємо, російська влада на тимчасово окупованих територіях України навмисно занижувала кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС 6 червня. Ворог заявляв, що 59 людей потонули, однак ця цифра значно більша.