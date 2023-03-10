Что такое Рука помощи: пояснения и алгоритм действий

В Украине возобновлено действие государственной программы «Рука помощи»

В Украине возобновлено действие государственной программы "Рука помощи" — предоставление кредитов неработающим гражданам из малообеспеченных семей на начало или развитие собственного дела.

С началом полномасштабной войны, развязанной российской федерацией, создание механизмов поддержки для организации предпринимательской деятельности и обретения экономической самостоятельности для таких семей приобрело особую актуальность.

Программа в свое время была разработана совместно со Всемирным банком. В 2016 – 2018 годах она была пропилотирована во Львовской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черниговской областях и зарекомендовала себя как успешный социальный проект. За этот период 237 предпринимателей смогли завести собственное дело.

Сейчас временно свернутая с началом полномасштабной войны программа "Рука помощи" возобновлена. На реализацию программы государством выделено 9,6 млн гривен.

В чем суть программы

Программа позволяет неработающим трудоспособным лицам из малообеспеченных семей получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. гривен для открытия или развития собственного бизнеса.

Финансовая помощь предоставляется на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела. Помощь оказывается исключительно в безналичной форме.

Получить беспроцентный кредит от государства можно сроком на 3 года исключительно для основания собственного дела.

Вернуть финансовую помощь от государства нужно:

или по истечении трехлетнего срока с даты ее получения единой суммой (в течение 30 календарных дней);

или досрочно, частями в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.

Важно: сумма возвращаемой финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

Финансовая помощь не возвращается, если предпринимателем:

уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму оказанной помощи;

в первый год с даты получения пособия трудоустроено по направлению центра занятости не менее двух человек из малообеспеченных семей сроком не менее двух лет.

Для получения такой помощи человек, желающий начать предпринимательскую деятельность, должен обратиться в ближайший центр занятости.

Там необходимо подать в созданную при центре занятости комиссию по предоставлению помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи:

заявление о предоставлении финансовой помощи;

бизнес-план;

справку о несудимости.

Если решение комиссии положительное, человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления.

Результаты программы

В Государственном центре занятости по запросу Новини.LIVE сообщили, что за период реализации пилотного проекта программы ее участниками стали 5 861 человек. Из них 73% — неработающие члены малообеспеченных семей и 27% — внутренне перемещенные лица.

По оценкам Центра, за период реализации пилотного проекта численность малообеспеченных лиц во всех пилотных регионах уменьшилась в 1,6 раза.

Численность безработных трудоспособных лиц сократилась с 10700 до 4600 человек. Их удельный вес в составе малоимущих уменьшился с 8,5% до 6,9%.

Фото: Проект "Рука допомоги" / Facebook

"Как свидетельствуют результаты сравнения в пилотных и непилотных регионах, указанное уменьшение доли контингента примерно на 30% было обусловлено именно реализацией мер пилотного проекта "Рука помощи", — отмечают в Государственном центре занятости.

Среди трудоспособных получателей помощи малообеспеченным семьям уменьшилась доля лиц, не работающих и не занятых уходом.

Выросли доходы участников программы. Так, трудоустроенные лица в период реализации проекта дополнительно (при условии сохранения всех социальных трансфертов) получили в среднем 9,5 тыс. гривен в месяц, а принявшие участие в общественных работах — 3,7 тыс. гривен.

За счет налогов, уплаченных участниками пилотного проекта, доходы бюджетов всех уровней выросли почти на 6 млн гривен. Общая сумма единого социального взноса, уплаченная участниками проекта, составляет около 7,1 млн гривен.

По оценкам экспертов проекта, в 2018 году прибыль от трудоустройства участников программы более чем в 5 раз превышала стоимость предоставленных государством услуг. Средний размер финансовой помощи составил около 70 тысяч гривен на каждого участника.

"Безработные и переселенцы открыли ветеринарные клиники, заведения питания и торговли, мини-фермы, интернет-магазины, цеха по изготовлению мебели. Также они выращивают сельскохозяйственные культуры, предоставляют услуги по авторемонту, пошиву одежды и обуви", — сообщили в Центре.

Фото: Проект "Рука допомоги" / Facebook

В течение 2018 года участниками проекта было создано более 60 новых рабочих мест и уплачено 2,3 млн гривен налогов и сборов.

За весь период реализации программы произошло лишь 4 неудачных случая начала бизнеса (менее 2%), констатируют в Государственном центре занятости.

Как оценивать эффективность программы

Эффективность программы определяется по двум основным критериям.

Первый критерий успеха — это осуществление предпринимательской деятельности лицом, получившим средства и вернувшим их в виде налогов, сборов и взносов на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме, превышающей размер предоставленной финансовой помощи.

Второй признак успеха — трудоустройство в течение года с даты получения финансовой помощи не менее двух человек из числа членов малообеспеченных семей сроком не менее двух лет по направлению центра занятости.

В Центре напоминают, что на сегодняшний день правительство реализует несколько программ, направленных на поддержку безработных и членов малообеспеченных семей. Это, прежде всего, правительственный проект "єРобота", стартовавший с 1 июля прошлого года. Он объединяет четыре программы по предоставлению грантов для начала или развития собственного дела и направлен на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест.

Ожидания и прогнозы

В Государственном центре занятости отмечают, что пока сложно говорить о перспективах программы, поскольку все будет зависеть от сроков окончания боевых действий в Украине. Это в свою очередь повлияет на количество людей, которые будут возвращаться из-за границы и искать работу на родине.

Важным фактором также является период финансирования программы. А это может определить только правительство.

"На сегодняшний день мы не видим проблем в функционировании данной программы, тем более что мы имеем успешный опыт ее реализации в 2017-2018 годах", — отмечают в Центре, добавляя, что в качестве предложения можно было бы рассматривать увеличение размера финансовой помощи.

Но здесь необходимо понимать и сопутствующие риски: чем больше размер помощи, тем выше вероятность невозврата средств. Также уменьшается круг лиц, которые могут получить такую помощь.