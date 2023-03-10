Що таке Рука допомоги: пояснення та алгоритм дій

В Україні поновлено дію державної програми «Рука допомоги»

В Україні поновлено дію державної програми "Рука допомоги" — надання кредитів непрацюючим громадянам з малозабезпечених сімей на початок чи розвиток власної справи.

З початком повномасштабної війни, розв’язаної російською федерацією, створення механізмів підтримки для організації підприємницької діяльності та здобуття економічної самостійності для таких родин набуло особливої актуальності.

Програму свого часу було розроблено спільно зі Світовим банком. В 2016 -2018 роках вона була пропілотована у Львівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Чернігівській областях і зарекомендувала себе як успішний соціальний проєкт. За цей період 237 підприємців змогли започаткувати власну справу.

Наразі тимчасово згорнуту з початком повномасштабної війни програму "Рука допомоги" поновлено. На реалізацію програми державою виділено 9,6 млн гривень.

У чому суть програми

Програма дає можливість непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпеченої сім’ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. гривень для відкриття чи розвитку власного бізнесу.

Фінансова допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи. Допомога надається виключно у безготівковій формі.

Отримати безвідсотковий кредит від держави можна строком на 3 роки виключно для започаткування власної справи.

Повернути фінансову допомогу від держави потрібно:

або після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів);

або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості.

Важливо: сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ.

Фінансова допомога не повертається, якщо підприємцем:

сплачено податки, збори та ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше двох осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

Для отримання такої допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, має звернутися до найближчого Центру зайнятості.

Там необхідно подати до створеної при центрі зайнятості комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї:

заяву про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;

довідку про несудимість.

Якщо рішення комісії позитивне, людина має створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання письмового повідомлення.

Результати програми

В Державному центрі зайнятості на запит Новини.LIVE повідомили, що за період реалізації пілотного проєкту програми її учасниками стали 5 861 особа. З них 73% — непрацюючі члени малозабезпечених сімей і 27 % — внутрішньо переміщені особи.

За оцінками Центру, протягом періоду реалізації пілотного проєкту чисельність малозабезпечених осіб у всіх пілотних регіонах зменшилась у 1,6 разу.

Чисельність безробітних працездатних осіб скоротилась з 10 700 до 4 600 осіб. Їх питома вага у складі малозабезпечених зменшилася з 8,5% до 6,9%.

Фото: Проект "Рука допомоги" / Facebook

"Як свідчать результати порівняння у пілотних і не пілотних регіонах, зазначене зменшення частки контингенту приблизно на 30% було обумовлене саме реалізацією заходів пілотного проєкту "Рука допомоги", — зазначають в Державному центрі зайнятості.

Серед працездатних отримувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям зменшилась частка осіб, які не працюють та не зайняті доглядом.

Зросли доходи учасників програми. Так, пересічна працевлаштована особа в період реалізації проєкту додатково (за умови збереження всіх соціальних трансфертів) отримала в середньому 9,5 тис. гривень на місяць, а особа, яка взяла участь у громадських роботах, — 3,7 тис. гривень.

За рахунок податків, які сплатили учасники пілотного проєкту, доходи бюджетів усіх рівнів зросли майже на 6 млн гривень. Загальна сума єдиного соціального внеску, сплачена учасниками проєкту, становить майже 7,1 млн гривень.

За оцінками експертів проєкту, в 2018 році прибуток від працевлаштування учасників програми більше ніж у 5 разів перевищував вартість наданих державою послуг. Середній розмір фінансової допомоги становив близько 70 тисяч гривень на кожного учасника.

"Безробітні й переселенці відкрили ветеринарні клініки, заклади харчування та торгівлі, міні-ферми, інтернет-магазини, цехи з виготовлення меблів. Також вони вирощують сільськогосподарські культури, надають послуги з авторемонту, пошиття одягу та взуття, тощо", — повідомили в Центрі.

Фото: Проект "Рука допомоги" / Facebook

Протягом 2018 року учасниками проєкту було створено понад 60 нових робочих місць та сплачено 2,3 млн гривень податків та зборів.

За весь період реалізації програми сталося лише 4 невдалих випадки початку бізнесу (менше 2%), констатують в Державному центрі зайнятості.

Як оцінювати ефективність програми

Ефективність програми визначається за двома основними критеріями.

Перший критерій успіху — це провадження підприємницької діяльності особою, яка отримала кошти та повернула їх у вигляді податків, зборів і внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі, що перевищує розмір наданої фінансової допомоги.

Друга ознака успіху — працевлаштування отримувачем протягом року з дати отримання фінансової допомоги не менше двох осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.

В Центрі нагадують, що станом на сьогодні Уряд реалізує декілька програм, спрямованих на підтримку безробітних і членів малозабезпечених сімей. Це, передусім, урядовий проєкт "єРобота", який стартував з 1 липня минулого року. Він об’єднує чотири програми з надання грантів для започаткування або розвитку власної справи і спрямований на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць.

Очікування й прогнози

В Державному центрі зайнятості зазначають, що наразі складно говорити про перспективи програми, оскільки все залежатиме від термінів закінчення бойових дій в Україні. Це своєю чергою вплине на кількість людей, які будуть повертатися з-за кордону і шукатимуть роботу на батьківщині.

Важливим фактором також є період фінансування програми. А це може визначити лише Уряд.

"На сьогодні ми не вбачаємо проблем у функціонуванні даної програми, тим більше що ми маємо успішний досвід її реалізації у 2017-2018 роках", — зазначають у Центрі, додаючи, що в якості пропозиції можна було би розглядати збільшення розміру фінансової допомоги.

Але тут необхідно розуміти й супутні ризики: що більшим є розмір допомоги, то вища ймовірність неповернення коштів. Також зменшується коло осіб, які можуть отримати таку допомогу.

