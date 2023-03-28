Румыния и Польша хотят контролировать экспорт украинского зерна

Украинское зерно

Во вторник, 28 марта, премьер-министры Румынии и Польши Николае Чукэ и Матеуш Моравецкий заявили о ведении переговоров с Европейской комиссией относительно механизмов контроля экспорта украинского зерна. Целью таких мер является обеспечение того, чтобы местные фермеры не пострадали от притока недорогого импорта.

Об этом пишет The Guardian.

Украинское зерно

Украина, одна из крупнейших экспортеров зерна в мире, столкнулась с проблемой блокировки своих черноморских портов после вторжения рф более года назад. В результате страна была вынуждена искать альтернативные пути доставки через страны Европейского Союза, такие как Польша и Румыния.

Однако, как сообщает агентство Reuters, возникшие узкие места в логистике привели к тому, что большие объемы недорогого украинского зерна попали на рынки Центральной Европы. Это вызвало снижение цен и сокращение продаж для местных фермеров, производящих зерно в рамках Европейского Союза.

На бизнес-конференции в Бухаресте премьер-министры Румынии и Польши подчеркнули, что их правительства сотрудничают с ЕС для разработки решений, направленных на регулирование этой ситуации. В переговорах с Европейской комиссией стремятся достичь соглашений о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна, что позволит смягчить последствия для местных аграриев и обеспечить справедливые условия на рынке.

Напомним, что на прошлой неделе в рамках "зерновой инициативы" 22 судна покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Также мы писали, что заместитель директора Всемирной Организации ООН выразила благодарность за помощь представителей США, Испании и Франции в рамках зерновой инициативы, которая обеспечивает продовольственную безопасность в Украине и на глобальном уровне. Также была отдельно отмечена роль украинских партнеров, помогающих в развитии экономики и поддержке аграриев.