Румыния и Польша хотят контролировать экспорт украинского зерна
Во вторник, 28 марта, премьер-министры Румынии и Польши Николае Чукэ и Матеуш Моравецкий заявили о ведении переговоров с Европейской комиссией относительно механизмов контроля экспорта украинского зерна. Целью таких мер является обеспечение того, чтобы местные фермеры не пострадали от притока недорогого импорта.
Об этом пишет The Guardian.
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Украинское зерно
Украина, одна из крупнейших экспортеров зерна в мире, столкнулась с проблемой блокировки своих черноморских портов после вторжения рф более года назад. В результате страна была вынуждена искать альтернативные пути доставки через страны Европейского Союза, такие как Польша и Румыния.
Однако, как сообщает агентство Reuters, возникшие узкие места в логистике привели к тому, что большие объемы недорогого украинского зерна попали на рынки Центральной Европы. Это вызвало снижение цен и сокращение продаж для местных фермеров, производящих зерно в рамках Европейского Союза.
На бизнес-конференции в Бухаресте премьер-министры Румынии и Польши подчеркнули, что их правительства сотрудничают с ЕС для разработки решений, направленных на регулирование этой ситуации. В переговорах с Европейской комиссией стремятся достичь соглашений о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна, что позволит смягчить последствия для местных аграриев и обеспечить справедливые условия на рынке.
Напомним, что на прошлой неделе в рамках "зерновой инициативы" 22 судна покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.
Также мы писали, что заместитель директора Всемирной Организации ООН выразила благодарность за помощь представителей США, Испании и Франции в рамках зерновой инициативы, которая обеспечивает продовольственную безопасность в Украине и на глобальном уровне. Также была отдельно отмечена роль украинских партнеров, помогающих в развитии экономики и поддержке аграриев.