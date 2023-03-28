Румунія та Польща прагнуть контролювати експорт українського зерна

Українське зерно

У вівторок, 28 березня, прем'єр-міністри Румунії та Польщі Ніколає Чуке та Матеуш Моравецький заявили про ведення переговорів із Європейською комісією щодо механізмів контролю експорту українського зерна. Метою таких заходів є забезпечення того, щоб місцеві фермери не постраждали від надходження недорогого імпорту.

Про це пише The Guardian.

Українське зерно

Україна, одна з найбільших експортерів зерна у світі, зіткнулася з проблемою блокування своїх чорноморських портів після вторгнення росії понад рік тому. У результаті країна змушена була шукати альтернативні шляхи доставки через країни Європейського Союзу, такі як Польща та Румунія.

Однак, як повідомляє агентство Reuters, вузькі місця в логістиці, що виникли, призвели до того, що великі обсяги недорогого українського зерна потрапили на ринки Центральної Європи. Це спричинило зниження цін та скорочення продажів для місцевих фермерів, які виробляють зерно в рамках Європейського Союзу.

На бізнес-конференції у Бухаресті прем'єр-міністри Румунії та Польщі наголосили, що їхні уряди співпрацюють із ЄС для розробки рішень, спрямованих на регулювання цієї ситуації. У переговорах із Європейською комісією прагнуть досягти угод про механізми відстеження експорту українського зерна, що дозволить пом'якшити наслідки для місцевих аграріїв та забезпечити справедливі умови на ринку.

Нагадаємо, що минулого тижня в рамках "зернової ініціативи" 22 судна залишили українські порти. На їхньому борту було близько мільйона тонн зерна та інших харчових продуктів.

Також ми писали, що заступник директора Всесвітньої Організації ООН висловила подяку за допомогу представників США, Іспанії та Франції у рамках зернової ініціативи, яка забезпечує продовольчу безпеку в Україні та на глобальному рівні. Також було окремо відзначено роль українських партнерів, які допомагають у розвитку економіки та підтримці аграріїв.