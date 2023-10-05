Румыния ввела запрет на импорт украинского зерна: что транспортировать нельзя
Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил, что импорт украинского и молдавского зерна будет разрешен только румынским фермерам. Для этого переработчики должны иметь соответствующую лицензию, выдаваемую государством.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу.
По его информации, Румыния предоставила соседним странам проект решения по ограничению импорта четырех видов продукции. Однако запрет не распространяется на транзитные перевозки.
Какие зерновые не будут вывозить в Румынию
- пшеницу,
- кукуруза,
- подсолнечник
- рапс.
"Как и обещали, защищаем румынское производство и работу румынских фермеров! Регуляторный акт готов и будет утвержден правительством Румынии", — отметил Барбу.
Напомним, с первого октября АО "Укрзализныця" поднимает ставки платы за использование вагонов общества. Согласно новым ценам, ее зерновозы подорожали, а полувагоны подешевели.
Также мы писали, что в Украине второй год идет полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс, кукуруза и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои.