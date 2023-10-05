Румыния ввела запрет на импорт украинского зерна

Загрузка зерна в машину. Фото иллюстративный: google.com

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщил, что импорт украинского и молдавского зерна будет разрешен только румынским фермерам. Для этого переработчики должны иметь соответствующую лицензию, выдаваемую государством.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу.

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По его информации, Румыния предоставила соседним странам проект решения по ограничению импорта четырех видов продукции. Однако запрет не распространяется на транзитные перевозки.

Какие зерновые не будут вывозить в Румынию

пшеницу,

кукуруза,

подсолнечник

рапс.

"Как и обещали, защищаем румынское производство и работу румынских фермеров! Регуляторный акт готов и будет утвержден правительством Румынии", — отметил Барбу.

Напомним, с первого октября АО "Укрзализныця" поднимает ставки платы за использование вагонов общества. Согласно новым ценам, ее зерновозы подорожали, а полувагоны подешевели.

Также мы писали, что в Украине второй год идет полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс, кукуруза и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои.