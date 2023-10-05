Румунія ввела заборону на імпорт українського зерна

Завантаження зерна у машину. Фото ілюстративне: google.com

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу повідомив, що імпорт українського та молдовського зерна буде дозволений лише румунським фермерам. Для цього переробники повинні мати відповідну ліцензію, видану державою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу.

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За його інформацією, Румунія надала сусіднім країнам проєкт рішення щодо обмеження імпорту чотирьох видів продукції. Проте заборона не розповсюджується на транзитні перевезення.

Які зернові не вивозитимуть до Румунії

пшеницю,

кукурудзу,

соняшник

ріпак.

"Як і обіцяли, захищаємо румунське виробництво та роботу румунських фермерів! Регуляторний акт готовий і буде затверджений урядом Румунії", — зазначив Барбу.

Нагадаємо, з першого жовтня АТ "Укрзалізниця" підіймає ставки плати за використання вагонів товариства. Відповідно до нових цін її зерновози здорожчали, а напіввагони здешевшали.

Також ми писали, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, кукурудза та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої.