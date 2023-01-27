Зерновой коридор — экспорт зерна существенно снизился

Количество зерновозов, выходящих из портов, снизилось до 2,7 в сутки

Через так называемый "зерновой коридор" существенно упал экспорт украинского зерна. В январе среднее количество зерновозов, выходящих из украинских портов, снизилось до 2,7 в сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Саботаж со стороны россии

Как сообщают в ведомстве, количество выходящих из морпортов зерновозов упало из-за саботажа со стороны российской стороны. Речь идет о безосновательном замедлении проверок судов с продовольствием в Босфоре.

"Он обусловлен искусственной блокировкой работы зернового коридора со стороны российских инспекторов", — отметили в министерстве.

В частности, за последние дни среднее количество судов снизилось до 2,5 в сутки, что стало самым низким показателем за все время существования "зерновой инициативы".

Каждый день простоя судов обходится дополнительно в 20-50 тысяч долларов для украинских фермеров.

Там напомнили, за первый месяц текущего года из Украины экспортировали всего 2,4 млн тонн зерна, тогда как в сентябре и октябре вывозилось более 4 млн тонн.

Всего за время работы коридора экспортировали 18,4 млн тонн зерна. Поставили следующие объемы:

Африка — 2,3 млн тонн;

Азия — 5,1 млн тонн;

Европа — 7,5 млн тонн;

Ближний Восток — 3,4 млн тонн.

Ранее Украина решила изменить подход к работе зернового коридора из-за российской блокировки. Для увеличения объемов поставок стали использовать более крупные суда. За этот маркетинговый год Украина фактически вдвое сократила объем экспорта пшеницы из-за боевых действий и оккупации части сельскохозяйственных районов.

Несмотря на это, страна по итогам прошлого года осталась в топ-5 мировых экспортеров аграрной продукции. С начала войны Украина поставила иностранным потребителям около 40 млн тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки, удовлетворив продовольственные потребности сотен миллионов людей во всем мире.

Напомним, аграрии собрали 52,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 11,1 млн гектаров. Это 96% от общей площади посевов.