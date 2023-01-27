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Саботаж зернового коридору: експорт через морпорти рекордно впав

27 січня 2023 14:15
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Зерновий коридор — експорт зерна суттєво знизився
Кількість зерновозів, що виходять з портів знизилася до 2,7 на добу
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Через так званий "зерновий коридор" суттєво впав експорт українського збіжжя. У січні середня кількість зерновозів, що виходять з українських портів знизилася до 2,7 на добу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Саботаж з боку Росії

Як повідомляють у відомстві, кількість зерновозів, що виходять з морпортів, впала через саботаж з боку російської сторони. Йдеться про безпідставне сповільнення перевірок суден з продовольством у Босфорі.

"Він зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів", — зауважили у міністерстві.

Зокрема, протягом останніх днів середня кількість суден знизилася до 2,5 на добу, що стало найнижчим показником за весь час існування "зернового ініціативи".

Кожен день простою суден обходиться додатково у 20-50 тис. доларів для українських фермерів.

Там нагадали, за перший місяць поточного року з України експортували лише 2,4 млн тонн зерна, тоді як у вересні та жовтні вивозилося більш ніж 4 млн тонн.

Загалом за час роботи коридору експортували 18,4 млн тонн зерна. Поставили такі обсяги збіжжя:

  • Африка — 2,3 млн тонн;
  • Азію — 5,1 млн тонн;
  • Європа — 7,5 млн тонн;
  • Близький Схід — 3,4 млн тонн.

Раніше Україна вирішила змінити підхід до роботи зернового коридору через російське блокування. Для збільшення обсягів поставок почали використовувати більші судна. За цей маркетинговий рік Україна фактично удвічі скоротила обсяг експорту пшениці через бойові дії та окупацію частини сільськогосподарських районів.

Попри це країна за підсумком минулого року залишилась у топ-5 світових експортерів аграрної продукції. Із початку війни Україна поставила іноземним споживачам близько 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки, задовольнивши продовольчі потреби сотень мільйон людей в усьому світі.

Нагадаємо, аграрії зібрали 52,6 млн тонн зернових та зернобобових культур зі 11,1 млн гектарів. Це 96% від загальної площі посівів.

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