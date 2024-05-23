Средняя зарплата в Украине за год выросла на 2 тысячи гривен — данные ПФУ
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024, который используется для расчета пенсий. Согласно данным ПФУ, средняя зарплата в Украине значительно выросла за последний год.
Об этом говорится в данных сайта ПФУ, опубликованных в четверг, 23 мая.
Средняя зарплата в Украине выросла
По данным ПФУ, средняя зарплата составила:
- январь — 14 974,56 гривен
- февраль — 15 267,60 гривен
- март — 15 433,98 гривен
Таким образом, по сравнению с мартом 2023 средняя зарплата выросла на 15,0%, что составляет 2 010,70 гривен. Официальный уровень инфляции за этот период составил 3,2%.
Следует отметить, что данные ПФУ по средней зарплате для расчета пенсии отличаются от информации Государственной службы статистики Украины (Госстата) о средней зарплате штатных работников. По данным ПФУ, средняя зарплата составила 14 308,46 гривен, тогда как по данным Госстата средняя зарплата в четвертом квартале 2023 достигла 19 231 гривен.
Госстат пока не обнародовал данные о средней зарплате за весь 2023 год и за первый квартал 2024 года.
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Также мы рассказывали, что в Украине большинство компаний планируют повышать уровень оплаты труда для своих сотрудников в 2024 году. В основном уровень заработной платы может возрасти на 15%.
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