Средняя зарплата в Украине за год выросла на 2 тысячи гривен — данные ПФУ

Человек считает деньги. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024, который используется для расчета пенсий. Согласно данным ПФУ, средняя зарплата в Украине значительно выросла за последний год.

Об этом говорится в данных сайта ПФУ, опубликованных в четверг, 23 мая.

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Средняя зарплата в Украине выросла

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

январь — 14 974,56 гривен

февраль — 15 267,60 гривен

март — 15 433,98 гривен

Таким образом, по сравнению с мартом 2023 средняя зарплата выросла на 15,0%, что составляет 2 010,70 гривен. Официальный уровень инфляции за этот период составил 3,2%.

Следует отметить, что данные ПФУ по средней зарплате для расчета пенсии отличаются от информации Государственной службы статистики Украины (Госстата) о средней зарплате штатных работников. По данным ПФУ, средняя зарплата составила 14 308,46 гривен, тогда как по данным Госстата средняя зарплата в четвертом квартале 2023 достигла 19 231 гривен.

Госстат пока не обнародовал данные о средней зарплате за весь 2023 год и за первый квартал 2024 года.

Ранее Минобороны зарегистрировало приказ о доплате 70 тыс. грн для военных.

Также мы рассказывали, что в Украине большинство компаний планируют повышать уровень оплаты труда для своих сотрудников в 2024 году. В основном уровень заработной платы может возрасти на 15%.