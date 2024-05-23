Середня зарплата в Україні за рік зросла на 2 тисячі гривень — дані ПФУ

Людина рахує гроші. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який використовується для розрахунку пенсій. Згідно з даними ПФУ, середня зарплата в Україні значно зросла за останній рік.

Про це йдеться в данних сайту ПФУ опублікованих в четвер, 23 травня.

Читайте також:

Середня зарплата в Україні зросла

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

січень — 14 974,56 гривень

лютий — 15 267,60 гривень

березень — 15 433,98 гривень

Таким чином, у порівнянні з березнем 2023 року середня зарплата зросла на 15,0%, що становить 2 010,70 гривень. Офіційний рівень інфляції за цей період склав 3,2%.

Слід зазначити, що дані ПФУ щодо середньої зарплати для розрахунку пенсії відрізняються від інформації Державної служби статистики України (Держстату) про середню зарплату штатних працівників. За даними ПФУ, середня зарплата становила 14 308,46 гривень, тоді як за даними Держстату середня зарплата у четвертому кварталі 2023 року досягла 19 231 гривень.

Держстат поки не оприлюднив дані щодо середньої зарплати за весь 2023 рік та за перший квартал 2024 року.

Раніше Міноборони зареєструвало наказ про доплати 70 тис. грн для військових.

Також ми розповідали, що в Україні більшість компаній планують підвищувати рівень оплати праці для своїх співробітників у 2024 році. В основному рівень заробітної плати може зрости на 15%.