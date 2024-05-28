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Сезон малины в Украине — новые цены и аномалии в 2024 году

28 мая 2024 11:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в 2024 году — в Украине прогнозируют резкое подорожание малины
Урожай малины. Фото: lafoy
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году ожидается аномальный сезон малины, ведь стартует значительно раньше обычного. Также на сладкую ягоду неизбежно поднимутся цены.

Такие прогнозы озвучивают аналитики портала EastFruit.

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Аномальный сезон и новые цены на малину в 2024 году

Как отмечают эксперты, даже в восточных украинских регионах созревают первые ягоды на ранних сортах малины. В связи с этим сезон будет считаться аномальным по срокам уборки урожая.

По мнению аналитиков, в 2024 году стоимость малины будет существенно отличаться от цен предыдущего сезона, ведь еще в конце прошлого года все указывало на то, что есть фундаментальные причины существенного подорожания малины в опте. Особенно это касается сегмента малины на заморозку.

В инвестиционном департаменте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отметили, что будущий рост цен стал более очевидным после неоднократных волн заморозков, негативно повлиявших на плантации малины в Украине, Польше, Сербии.

Сейчас на европейском рынке наблюдается ажиотажный спрос на малину, ведь ожидания поставок замороженной малины из Марокко не оправдались. В этой стране урожай до сих пор не возобновился после сложных погодных условий в предыдущем сезоне, а спрос на свежую ягоду был настолько высок, что для замораживания поступили незначительные объемы ягоды.

"Соответственно, Европа вступает в новый сезон с крайне низкими запасами малины, с реальными перспективами снижения объемов производства и с ценами на малину высокого качества, которые достигают и даже превышают 3 евро за кг", — добавили аналитики.

Следует отметить, что в июле 2023 года стоимость малины по сравнению с соответствующим периодом 2022 года снизилась на 67%. Ягода в среднем стоила 62 гривны за 250 грамм.

Розничные цены на малину в супермаркетах

В мае в супермаркетах цены на одну и ту же марку малины могут существенно отличаться. В частности, в "Сильпо" 125 граммов свежей малины стоит 329 гривен, в "Новусе" — 249 гривен.

 

цены на малину
Источник: подборка интернет-магазинов

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в конце мая 2024 года наблюдается стремительное подорожание земляники садовой. Причиной роста цен стала неблагоприятная погода.

Также мы писали, что цены на черешню в Украине отличаются в зависимости от региона, как в супермаркетах, так и на рынках. С ранним началом сезона черешни, появившейся в середине мая, покупатели могут наблюдать значительные отличия в стоимости ягод по всей стране.

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