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Сезон малини в Україні — нові ціни та аномалії у 2024 році

28 травня 2024 11:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни у 2024 році — в Україні прогнозують різке подорожчання малини
Врожай малини. Фото: lafoy
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні у 2024 році очікується аномальний сезон малини, адже стартує значно раніше, ніж зазвичай. Також на солодку ягоду неминуче зростуть ціни.

Такі прогнози озвучують аналітики порталу EastFruit.

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Аномальний сезон та нові ціни на малину у 2024 році

Як зазначають експерти, цьогоріч навіть у східних українських регіонах  дозрівають перші ягоди на ранніх сортах малини. У зв'язку з цим сезон вважатиметься аномальним за термінами збирання врожаю.

На думку аналітиків, у 2024 році вартість малини буде суттєво відрізнятися від цін попереднього сезону, адже ще наприкінці минулого року все вказувало на те, що є фундаментальні причини для істотного подорожчання малини у гурті. Особливо це стосується сегменту малини на заморозку.

В інвестиційному департаменті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН зазначили, що майбутнє зростання цін стало більш очевидним після кількаразових хвиль заморозків, які негативно вплинули на плантації малини в Україні, Польщі, Сербії.

Зараз на європейському ринку спостерігається ажіотажний попит на малину, адже очікування на постачання замороженої малини з Марокко не справдилися. У цій країні врожай досі не відновився після складних погодних умов попереднього сезону, а попит на свіжу ягоду був настільки високий, що для заморожування надійшли незначні обсяги ягоди.

"Відповідно, Європа вступає в новий сезон із вкрай низькими запасами малини, з реальними перспективами зниження обсягів виробництва і з цінами на малину високої якості, що досягають і навіть перевищують 3 євро за кг", — додали аналітики.

Варто зауважити, що у липні 2023 року вартість малини порівняно з відповідним періодом 2022 року знизилась на 67%. Ягода в середньому коштувала 62 гривні за 250 грамів.

Роздрібні ціни на малину у супермаркетах

У травні у супермаркетах ціни на одну й ту ж марку малини можуть суттєво відрізнятися. Зокрема, у "Сільпо" 125 грамів свіжої малини коштує 329 гривень, у "Новусі" — 249 гривень.

 

ціни на малину
Джерело: добірка інтернет-магазинів

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наприкінці травня 2024 року спостерігається стрімке подорожчання суниці садової. Причиною зростання цін стала несприятлива погода.

Також ми писали, що ціни на черешню в Україні різняться, залежно від регіону, як у супермаркетах, так і на ринках. З раннім початком сезону черешні, що з'явилася в середині травня, покупці можуть спостерігати значні відмінності у вартості ягід по всій країні.

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