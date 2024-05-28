Ціни у 2024 році — в Україні прогнозують різке подорожчання малини

Врожай малини. Фото: lafoy

В Україні у 2024 році очікується аномальний сезон малини, адже стартує значно раніше, ніж зазвичай. Також на солодку ягоду неминуче зростуть ціни.

Такі прогнози озвучують аналітики порталу EastFruit.

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Аномальний сезон та нові ціни на малину у 2024 році

Як зазначають експерти, цьогоріч навіть у східних українських регіонах дозрівають перші ягоди на ранніх сортах малини. У зв'язку з цим сезон вважатиметься аномальним за термінами збирання врожаю.

На думку аналітиків, у 2024 році вартість малини буде суттєво відрізнятися від цін попереднього сезону, адже ще наприкінці минулого року все вказувало на те, що є фундаментальні причини для істотного подорожчання малини у гурті. Особливо це стосується сегменту малини на заморозку.

В інвестиційному департаменті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН зазначили, що майбутнє зростання цін стало більш очевидним після кількаразових хвиль заморозків, які негативно вплинули на плантації малини в Україні, Польщі, Сербії.

Зараз на європейському ринку спостерігається ажіотажний попит на малину, адже очікування на постачання замороженої малини з Марокко не справдилися. У цій країні врожай досі не відновився після складних погодних умов попереднього сезону, а попит на свіжу ягоду був настільки високий, що для заморожування надійшли незначні обсяги ягоди.

"Відповідно, Європа вступає в новий сезон із вкрай низькими запасами малини, з реальними перспективами зниження обсягів виробництва і з цінами на малину високої якості, що досягають і навіть перевищують 3 євро за кг", — додали аналітики.

Варто зауважити, що у липні 2023 року вартість малини порівняно з відповідним періодом 2022 року знизилась на 67%. Ягода в середньому коштувала 62 гривні за 250 грамів.

Роздрібні ціни на малину у супермаркетах

У травні у супермаркетах ціни на одну й ту ж марку малини можуть суттєво відрізнятися. Зокрема, у "Сільпо" 125 грамів свіжої малини коштує 329 гривень, у "Новусі" — 249 гривень.

Джерело: добірка інтернет-магазинів

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наприкінці травня 2024 року спостерігається стрімке подорожчання суниці садової. Причиною зростання цін стала несприятлива погода.

Також ми писали, що ціни на черешню в Україні різняться, залежно від регіону, як у супермаркетах, так і на ринках. З раннім початком сезону черешні, що з'явилася в середині травня, покупці можуть спостерігати значні відмінності у вартості ягід по всій країні.