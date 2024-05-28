Ціни у 2024 році — в Україні прогнозують різке подорожчання малини

Сезон малини в Україні — нові ціни та аномалії у 2024 році
В Україні у 2024 році очікується аномальний сезон малини, адже стартує значно раніше, ніж зазвичай. Також на солодку ягоду неминуче зростуть ціни.
Такі прогнози озвучують аналітики порталу EastFruit.
Аномальний сезон та нові ціни на малину у 2024 році
Як зазначають експерти, цьогоріч навіть у східних українських регіонах дозрівають перші ягоди на ранніх сортах малини. У зв'язку з цим сезон вважатиметься аномальним за термінами збирання врожаю.
На думку аналітиків, у 2024 році вартість малини буде суттєво відрізнятися від цін попереднього сезону, адже ще наприкінці минулого року все вказувало на те, що є фундаментальні причини для істотного подорожчання малини у гурті. Особливо це стосується сегменту малини на заморозку.
В інвестиційному департаменті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН зазначили, що майбутнє зростання цін стало більш очевидним після кількаразових хвиль заморозків, які негативно вплинули на плантації малини в Україні, Польщі, Сербії.
Зараз на європейському ринку спостерігається ажіотажний попит на малину, адже очікування на постачання замороженої малини з Марокко не справдилися. У цій країні врожай досі не відновився після складних погодних умов попереднього сезону, а попит на свіжу ягоду був настільки високий, що для заморожування надійшли незначні обсяги ягоди.
"Відповідно, Європа вступає в новий сезон із вкрай низькими запасами малини, з реальними перспективами зниження обсягів виробництва і з цінами на малину високої якості, що досягають і навіть перевищують 3 євро за кг", — додали аналітики.
Варто зауважити, що у липні 2023 року вартість малини порівняно з відповідним періодом 2022 року знизилась на 67%. Ягода в середньому коштувала 62 гривні за 250 грамів.
Роздрібні ціни на малину у супермаркетах
У травні у супермаркетах ціни на одну й ту ж марку малини можуть суттєво відрізнятися. Зокрема, у "Сільпо" 125 грамів свіжої малини коштує 329 гривень, у "Новусі" — 249 гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні наприкінці травня 2024 року спостерігається стрімке подорожчання суниці садової. Причиною зростання цін стала несприятлива погода.
Також ми писали, що ціни на черешню в Україні різняться, залежно від регіону, як у супермаркетах, так і на ринках. З раннім початком сезону черешні, що з'явилася в середині травня, покупці можуть спостерігати значні відмінності у вартості ягід по всій країні.
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