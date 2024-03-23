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Мошенники в Польше — как украинским беженцам обезопасить себя от аферистов

23 марта 2024 11:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Мошенничество за границей — какие схемы используют аферисты в Польше
Украинки в Польше. Фото: Unplash
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Польше живут многие украинцы, которые могут стать жертвами мошенников и грабителей. Один из распространенных методов обмана — это выманивание ВLIК-кода. Он используется для осуществления разнообразных финансовых операций и следует очень тщательно беречь его.

Об этом рассказывает издание yavp.pl.

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После получения ВLIК-кода владельцы имеют возможность рассчитываться за покупки в интернете и физических магазинах, снимать наличные деньги и пополнять счет в терминалах самообслуживания, осуществлять переводы средств и многое другое, все это без необходимости иметь при себе платежную карту.

Поэтому мошенники ведут охоту за ВЛИК-кодами, поскольку с их помощью можно получить доступ к чужим финансовым сбережениям. Обычно они пытаются узнать через мессенджеры и профили в социальных сетях. Украинцев предупреждают о трех распространенных схемах использования ВLIК-кода:

  • Телефонный звонок из банка. Злоумышленник притворяется сотрудником финучреждения и сообщает о несанкционированном вмешательстве в личный счет. Чтобы заблокировать карту или предпринять другие предупредительные меры, просит сгенерировать BLIK-код.
  • Ссуда от родственников или друзей. Мошенник взламывает чужой аккаунт в соцсети и пишет друзьям о затруднительном финансовом положении. Обычно близкие люди соглашаются одолжить деньги на определенное время, а BLIK-код помогает быстро отправить нужную сумму.
  • Покупки OLX. Аферисты пишут продавцу товара о желании купить его, но хотят сделать заказ через InPost. Если собеседник согласится, получит ссылку на фишинговый сайт, где нужно указать банковские данные и ввести ВLIК-код, чтобы подтвердить платеж.

Украинцев в Польше просят не доверять сообщениям, в которых хотят узнать личную информацию, даже если источник называет себя банком или другим официальным учреждением. Надо сначала тщательно проверить, что вы разговариваете с настоящим представителем или знакомым человеком, прежде чем соглашаться на сотрудничество.

Что еще нужно знать

Напомним, в Монобанке предупредили об очередной мошеннической схеме. Пользователю приходит СМС-сообщение с именем и паролем, провоцируя человека самому совершить мошеннические действия. Кто соблазнился такой идеей, в результате сам теряет свои средства.

Мы также писали, что Пенсионный фонд Украины предупредил о том, что мошенники пытаются выманить у пенсионеров банковские данные. Для прикрытия они устраивают "видеоидентификацию", которую необходимо пройти внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Польша
деньги
мошенничество
беженцы

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