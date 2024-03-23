Шахрайство за кордоном — які схеми використовують аферисти у Польщі

Українки у Польщі. Фото: Unplash

У Польщі живе багато українців, які можуть стати жертвами шахраїв та грабіжників. Один з поширених методів обману — це виманювання ВLІК-коду. Він використовується для здійснення різноманітних фінансових операцій, і варто дуже ретельно берегти його.

Про це розповідає видання yavp.pl.

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Після отримання ВLІК-коду власники мають можливість розраховуватися за покупки в інтернеті та фізичних магазинах, знімати готівку і поповнювати рахунок в терміналах самообслуговування, здійснювати перекази коштів і багато іншого, все це — без необхідності мати при собі платіжну картку.

Через це шахраї ведуть полювання за ВLІК-кодами, оскільки з їх допомогою можна отримати доступ до чужих фінансових заощаджень. Зазвичай інформацію намагаються дізнатися через месенджери та профілі в соціальних мережах. Українців попереджають про три поширені схеми використання ВLІК-коду:

Телефонний дзвінок із банку. Зловмисник прикидається співробітником фінустанови і повідомляє про несанкційоване втручання в особистий рахунок. Аби заблокувати картку чи здійснити інші попереджувальні заходи, просить згенерувати BLIK-код.

Зловмисник прикидається співробітником фінустанови і повідомляє про несанкційоване втручання в особистий рахунок. Аби заблокувати картку чи здійснити інші попереджувальні заходи, просить згенерувати BLIK-код. Позика від родичів або друзів. Шахрай зламує чужий акаунт в соцмережі та пише друзям про скрутне фінансове становище. Зазвичай близькі люди погоджуються позичити гроші на певний час, а BLIK-код допомагає швидко надіслати потрібну суму.

Шахрай зламує чужий акаунт в соцмережі та пише друзям про скрутне фінансове становище. Зазвичай близькі люди погоджуються позичити гроші на певний час, а BLIK-код допомагає швидко надіслати потрібну суму. OLX-покупки. Аферисти пишуть продавцеві товару про бажання його купити, але хочуть зробити замовлення через InPost. Якщо співрозмовник погодиться, то отримає посилання на фішинговий сайт, де потрібно вказати банківські дані та ввести ВLІК-код, аби підтвердити платіж.

Українців у Польщі просять не довіряти повідомленням, у яких хочуть дізнатися особисту інформацію, навіть якщо джерело називає себе банком чи іншою офіційною установою. Треба спочатку ретельно перевірити, що ви розмовляєте зі справжнім представником або знайомою людиною, перш ніж погоджуватися на співпрацю.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Монобанку попередили про чергову шахрайську схему. Користувачу приходить СМС-повідомлення з іменем і паролем, провокуючи людину самій вчинити шахрайські дії. Хто спокусився на таку ідею, в результаті сам втрачає свої кошти.

Ми також писали, що Пенсійний фонд України попередив про те, що шахраї намагаються виманити у пенсіонерів банківські дані. Для прикриття вони влаштовують "відеоідентифікацію", яку необхідно пройти внутрішньо переміщеним особам (ВПО).