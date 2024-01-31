Помощь беженцам — еще в одной стране не будет пособия в 2024 году

Украинские беженцы. Фото: ZN.ua

В 2024 году многие страны начали сворачивать оказание помощи для украинских беженцев, спасающихся за границей от войны. В конце января о сокращении поддержки украинцев также сообщили власти Норвегии.

Об этом сообщили в Директорате по делам иностранцев (UDI).

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Сокращение помощи для украинцев в 2024 году

Там отметили, что правительство страны приняло решение, которое коснется:

порядка предоставления временного альтернативного места жительства;

пособия для домашних животных в приютах для мигрантов.

Согласно решению, в случае, если украинцы выберут проживание по частному адресу, а не в приютах для мигрантов, то им больше не будут оказывать финансовую поддержку.

Однако в Директорате по делам иностранцев продолжат сотрудничать с Директоратом по интеграции и культурно-этническому разнообразию (IMDi) и муниципалитетами по вопросу расселения людей, которые сейчас имеют такую возможность. В ведомстве обещают предоставить больше информации об изменениях в порядке временного альтернативного места жительства по частному адресу позже.

Второе ограничение касается домашних животных в приютах для беженцев. Как сообщили в Директорате, государство не будет больше покрывать финансовые расходы на содержание животных для вновь прибывших беженцев в приютах для мигрантов. В связи с этим те, кто прибудет с домашними животными, не смогут поселиться в Центре регистрации, а также в приютах для беженцев. Изменения не коснутся граждан, которые ждут поселения и сейчас проживают в приютах с четырехлапыми.

Что еще стоит знать

Напомним, в Нидерландах депутаты высказали предложение по украинским беженцам. Их предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины.

Также сообщалось, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев на год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.