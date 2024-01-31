Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ще одна країна скоротила допомогу для українців — де не буде підтримки arrow

Ще одна країна скоротила допомогу для українців — де не буде підтримки

31 січня 2024 11:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога біженцям — ще в одній країні не буде підтримки у 2024 році
Українські біженці. Фото: ZN.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2024 році багато країн почали згортати надання допомоги для українських біженців, які рятуються за кордоном від війни. Наприкінці січня про скорочення підтримки українців також повідомила влада Норвегії.

Про це повідомили у Директораті у справах іноземців  (UDI).

Читайте також:

Скорочення допомоги для українців у 2024 році

Там зазначили, що уряд країни ухвалив рішення, що торкнеться:

  • порядку надання тимчасового альтернативного місця проживання;
  • допомоги для домашніх тварин у притулках для мігрантів.

Згідно з рішенням, у разі, якщо українці оберуть проживання за приватною адресою, а не в притулках для мігрантів, то їм більше не надаватимуть фінансову підтримку.

Проте у Директораті у справах іноземців продовжать співпрацювати з Директоратом з інтеграції та культурно-етнічної різноманітності (IMDi) та муніципалітетами у питанні розселення людей, які зараз мають таку можливість. У відомстві обіцяють надати більше інформації щодо змін у порядку тимчасового альтернативного місця проживання за приватною адресою згодом.

Друге обмеження стосується домашніх тварин у притулках для біженців. Як повідомили у Директораті, держава більше не покриватиме фінансові витрати на утримання тварин для новоприбулих біженців у притулках для мігрантів. У зв'язку з цим ті, хто прибуде із домашніми тваринами, не матимуть змоги оселитися в Центрі реєстрації, а також у притулках для біженців. Зміни не торкнуться громадян, які чекають на поселення і зараз проживають у притулках з чотирилапими.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нідерландах депутати висловили пропозицію щодо українських біженців. Їх пропонують повертати у відносно безпечні регіони України.

Також повідомлялося, що уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.

Норвегія
біженці
матеріальна допомога
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі