Допомога біженцям — ще в одній країні не буде підтримки у 2024 році

Українські біженці. Фото: ZN.ua

У 2024 році багато країн почали згортати надання допомоги для українських біженців, які рятуються за кордоном від війни. Наприкінці січня про скорочення підтримки українців також повідомила влада Норвегії.

Про це повідомили у Директораті у справах іноземців (UDI).

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Там зазначили, що уряд країни ухвалив рішення, що торкнеться:

порядку надання тимчасового альтернативного місця проживання;

допомоги для домашніх тварин у притулках для мігрантів.

Згідно з рішенням, у разі, якщо українці оберуть проживання за приватною адресою, а не в притулках для мігрантів, то їм більше не надаватимуть фінансову підтримку.

Проте у Директораті у справах іноземців продовжать співпрацювати з Директоратом з інтеграції та культурно-етнічної різноманітності (IMDi) та муніципалітетами у питанні розселення людей, які зараз мають таку можливість. У відомстві обіцяють надати більше інформації щодо змін у порядку тимчасового альтернативного місця проживання за приватною адресою згодом.

Друге обмеження стосується домашніх тварин у притулках для біженців. Як повідомили у Директораті, держава більше не покриватиме фінансові витрати на утримання тварин для новоприбулих біженців у притулках для мігрантів. У зв'язку з цим ті, хто прибуде із домашніми тваринами, не матимуть змоги оселитися в Центрі реєстрації, а також у притулках для біженців. Зміни не торкнуться громадян, які чекають на поселення і зараз проживають у притулках з чотирилапими.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нідерландах депутати висловили пропозицію щодо українських біженців. Їх пропонують повертати у відносно безпечні регіони України.

Також повідомлялося, що уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.