Сколько стоит экипировка для бойца в 2023 году

Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины / Facebook

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Второй год украинцы мужественно защищают нашу страну от российского вторжения. Кто-то помогает воинам на экономическом фронте, кто-то на волонтерском, но настоящими героями являются бойцы ВСУ, уничтожающие врага днем и ночью. А для того, чтобы делать это еще эффективнее, опытные бойцы покупают себе хотя бы базовую экипировку. Государство предоставляет необходимую оснастку для ведения боевых действий, однако многие стремятся найти более эффективные варианты для экипировки.

Новини.LIVE рассказывают, что входит в базовую экипировку бойца и сколько это стоит.

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Сколько стоит одежда бойца

В зависимости от времени года базовый комплект военной одежды существенно разнится. Весенне-летний период включает в себя штаны, тактические кроссовки, футболку и убакс (специальную тактическую рубашку-гольф).

В холодное время также нужны берцы, флисовая кофта, китель или куртка. Также в этот период используются специальные носки, аналогичные трекинговым (обеспечивающим комфорт при длительной ходьбе), а также шапка, перчатки, термобелье и балаклава.

Одежда может быть однотонной, чаще всего в оттенках койот или олива, или иметь маскировочный узор. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпочитают использовать пиксельную камуфляжную одежду.

Следует отметить, что в настоящее время цены на экипировку существенно отличаются в зависимости от бренда, региона производства, спроса, маршрута поставки в Украину и даже конкретного магазина. Поэтому мы приводим только примерный диапазон цен.

Футболки - 150-200 грн (200-300 грн с длинным рукавом).

Варианты футболок для экипировки. Скриншот: voentorg.ua

Брюки летние – 800-1500 грн.

Брюки зимние – 1300-2000 грн.

Варианты летних брюк для экипировки. Скриншот: voentorg.ua

Кроссовки - 2500-6500 грн.

Варианты кроссовок для экипировки. Скриншот: voentorg.ua

Убакс — 800-1300 грн.

Берцы — 2500-4000 грн.

Куртка зимняя — 2500-4000 грн.

Варианты зимних курток для экипировки. Скриншот: voentorg.ua

Кофта — 900-1200 грн.

Носки — 300-900 грн.

Термобелье — 600-1200 грн.

Варианты термобелья для экипировки. Скриншот: voentorg.ua

Балаклава — 100-200 грн.

Шапка — 200-400 грн.

Перчатки — 500-1500 грн.

Другие предметы экипировки и одежды для бойца

В дополнение к стандартной одежде к экипировке прилагаются следующие предметы: шлем, активные наушники, тактические очки, подсумок, оружейный ремень, поясной ремень, рюкзак, наколенники и налокотники.

Шлем является ключевым элементом защиты бойца. Стоимость шлема зависит от уровня защиты. Простейшие модели могут защитить от пистолетных выстрелов и обломков, в то время как более продвинутые версии способны выдерживать и серьезный калибр огнестрельного оружия.

Активные наушники являются важным дополнением к шлему. Они приглушают сильные звуки выстрелов и взрывов, но сохраняют возможность слышать голоса и другие звуки.

Обычные тактические очки предназначены для защиты от ветра и песка. Профессиональные баллистические очки со сменными стеклами защищают глаза от ультрафиолетового излучения, обломков, пыли и других внешних факторов, которые могут нанести вред зрению.

Подсумок — это специальная система, обеспечивающая удобное размещение необходимых вещей, таких как дополнительные патроны, фонарик, рация и т.д. Ремень для оружия бывает одно-, двух- или трехточечным в зависимости от метода крепления.

Шлем — 7-9 тыс. грн.

Активные наушники — 2-10 тыс. грн.

Тактические очки — 1-2 тыс. грн.

Подсумки — 400-1500 грн.

Варианты итогов экипировки. Скриншот: voentorg.ua

Ремень для оружия — 100-150 грн.

Поясной ремень — 100-150 грн.

Рюкзак — 1500-4000 грн.

Наколенники и налокотники — 400-500 грн.

Варианты наколенников и налокотников для экипировки. Скриншот: voentorg.ua

Защита, связь и медицина

Среди других важных элементов экипировки без которых на современной войне не обойдешься: индивидуальная броня, рация, турникеты и тепловизор.

Индивидуальная броня бывает двух основных типов — бронежилеты и плитоноски. Бронежилет — это структура, покрывающая все тело, с внутренним защитным материалом. Самым известным примером является кевлар, специальная ткань, которая десятилетиями успешно предотвращает проникновение шаров и осколков.

Плитоноска это своеобразный чехол из высокопрочной ткани, имеющий вид жилета. Она также надевается на тело, а внутри неё размещаются металлические или керамические бронеплиты для защиты.

Рация на войне — одно из важнейших средств связи. Она позволяет передавать информацию на большие расстояния, даже при помехах и отсутствии видимости.

Медицинский турникет является специальным устройством, используемым в полевых условиях для прекращения кровотечения из пораженных конечностей. Их следует использовать с особой осторожностью. Необходимо обеспечить его прочность, а также способность правильно и быстро останавливать кровотечение, избегая повреждения кожи.

Тепловизор — это оптическое устройство, принимающее излучение тепла, что позволяет видеть силуэты людей. Этот прибор является незаменимым средством обнаружения противника в ночное время и в полной темноте. Особенно ценны такие устройства на передовой.

Бронежилеты — 20-25 тыс. грн.

Плитоноски — 2-3 тыс. грн.

Варианты плитоносок для экипировки. Скриншот: voentorg.ua

Бронепластины — 3-4 тыс. грн.

Рация — 15-40 тыс. грн.

Турникет — 1000-1500 грн.

Варианты турникетов для экипировки. Скриншот: voentorg.ua

Тепловизор — 50-100 тыс. грн.

Напомним, мы писали, что светит мобилизованному в ВСУ. В Вооруженных силах Украины есть большое количество вакансий в тылу, в некоторых случаях можно будет работать в офисе и жить дома.

Также известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новости.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.