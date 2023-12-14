Скільки коштує екіпірування для бійця в 2023 році

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Другий рік українці мужньо захищають нашу країну від російського вторгнення. Хтось допомагає воїнам на економічному фронті, хтось на волонтерському, але справжніми героями є бійці ЗСУ, які знищують ворога вдень і вночі. А для того, щоб робити це ще ефективніше, досвідчені бійці купують собі хоча б базове екіпірування. Держава надає необхідне оснащення для ведення бойових дій, проте багато хто прагне знайти більш ефективні варіанти для екіпірування.

Новини.LIVE розповідають, що входить в базове екіпірування бійця та скільки це коштує.

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Скільки коштує одяг бійця

Залежно від пори року базовий комплект військового одягу істотно відрізняється. Весняно-літній період включає штани, тактичні кросівки, футболку і убакс (спеціальну тактичну сорочку-гольф).

У холодну пору також потрібні берці, флісова кофта, кітель або куртка. Також у цей період використовуються спеціальні шкарпетки, аналогічні трекінговим (які забезпечують комфорт при тривалій ходьбі), а також шапка, рукавиці, термобілизна та балаклава.

Одяг може бути однотонним, найчастіше у відтінках койот або олива, або мати маскувальний візерунок. Збройні сили України (ЗСУ) вважають за краще використовувати піксельний камуфляжний одяг.

Слід зазначити, що наразі ціни на екіпурування суттєво різняться залежно від бренду, регіону виробництва, попиту, маршруту постачання в Україну та навіть конкретного магазину. Тому ми наводимо лише приблизний діапазон цін.

Футболки — 150-200 грн (200-300 грн з довгим рукавом)

Варіанти футболок для екіпірування. Скриншот: voentorg.ua

Штани літні — 800-1500 грн.

Штани зимні — 1300-2000 грн.

Варіанти літніх штанів для екіпірування. Скриншот: voentorg.ua

Кросівки — 2500-6500 грн.

Варіанти кросівок для екіпірування. Скриншот: voentorg.ua

Убакс — 800-1300 грн.

Берці — 2500-4000 грн.

Куртка зимова — 2500-4000 грн.

Варіанти зимових курток для екіпірування. Скриншот: voentorg.ua

Кофта — 900-1200 грн.

Шкарпетки — 300-900 грн.

Термобілизна — 600-1200 грн.

Варіанти термобілизни для екіпірування. Скриншот: voentorg.ua

Балаклава — 100-200 грн.

Шапка — 200-400 грн.

Рукавиці — 500-1500 грн.

Інші предмети екіпіровки та одягу для бійця

На додаток до стандартного одягу до екіпірування додаються такі предмети: шолом, активні навушники, тактичні окуляри, підсумок, ремінь для зброї, поясний ремінь, рюкзак, наколінники та налокітники.

Шолом є ключовим елементом захисту бійця. Вартість шолома залежить від рівня захисту. Найпростіші моделі можуть захистити від пістолетних пострілів та уламків, тоді як більш просунуті версії здатні витримувати і серйозний калібр вогнепальної зброї.

Активні навушники є важливим доповненням до шолома. Вони проглушують сильні звуки пострілів і вибухів, але зберігають можливість чути голоси та інші звуки.

Звичайні тактичні окуляри призначені для захисту від вітру та піску. Професійні балістичні окуляри із змінним склом захищають очі від ультрафіолетового випромінювання, уламків, пилу та інших зовнішніх факторів, які можуть завдати шкоди зору.

Підсумок — це спеціальна система, що забезпечує зручне розміщення необхідних речей, таких як додаткові набої, ліхтарик, рація тощо. Ремінь для зброї буває одно-, дво- або триточковим залежно від методу кріплення.

Шолом — 7-9 тис. грн.

Активні навушники — 2-10 тис. грн.

Тактичні окуляри — 1-2 тис. грн.

Підсумки — 400-1500 грн.

Варіанти підсумків для екіпірування. Скриншот: voentorg.ua

Ремінь для зброї — 100-150 грн.

Поясний ремінь — 100-150 грн.

Рюкзак — 1500-4000 грн.

Наколінники та налокітники — 400-500 грн.

Варіанти наколінників та налокітників для екіпірування. Скриншот: voentorg.ua

Захист, зв'язок та медицина

Серед інших важливих елементів екіпірування, без яких на сучасній війні не обійдешся: індивідуальна броня, рація, турнікети та тепловізор.

Індивідуальна броня буває двох основних тип ів — бронежилети та плитоноски. Бронежилет це структура, що покриває все тіло, з внутрішнім захисним матеріалом. Найвідомішим прикладом є кевлар, спеціальна тканина, яка десятиліттями успішно запобігає проникненню куль та осколків.

Плитоноска — це своєрідн ий чохол з високоміцної тканини, що має вид жилета. Вона також одягається на тіло, а всередині розміщуються металеві або керамічні бронеплити для захисту.

Рація на війні — один із найважливіших засобів зв'язку. Вона дозволяє передавати інформацію на великі відстані, навіть за умов перешкод та відсутності видимості.

Медичний турнікет є спеціальним пристроєм, що використовується в польових умовах для припинення кровотечі з уражених кінцівок. Їх слід використовувати з особливою обережністю. Необхідно забезпечити його міцність, а також здатність правильно і швидко зупиняти кровотечу, уникаючи при цьому ушкодження шкіри.

Тепловізор — це оптичний пристрій, сприймає випромінювання тепла, дозволяючи бачити силуети людей. Цей прилад є незамінним засобом виявлення супротивника у нічний час та в умовах повної темряви. Особливо цінними є такі пристрої на передовій.

Бронежилети — 20-25 тис. грн.

Плитоноски — 2-3 тис. грн.

Варіанти плитоносок для екіпірування. Скриншот: voentorg.ua

Бронепластини — 3-4 тис. грн.

Рація — 15-40 тис. грн.

Турнікет — 1000-1500 грн.

Варіанти турнікетів для екіпірування. Скриншот: voentorg.ua

Тепловізор — 50-100 тис. грн.

Нагадаємо, ми писали, що світить мобілізованому в ЗСУ. У Збройних силах України є велика кількість вакансій в тилу, у деяких випадках можна буде працювати в офісі і жити удома.

Також відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.