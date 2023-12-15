Что будет с ценами на продукты 2024 года — глава НБУ озвучил прогноз

Покупатели выбирают продукты в супермаркете. Фото: optichamber.nl

Из-за логистических трудностей инфляция в Украине может несколько ускориться. Как следствие, уже в следующем году украинцев столкнутся с повышением цены на продукты.

Такой прогноз сделал глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время брифинга.

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По данным Пышного, инфляция может спровоцировать рост питательных цен примерно на 5%.

"В ноябре инфляция снизилась до 5,1%, это произошло даже быстрее, чем прогнозировалось. Этому способствовало расширение предложения продуктов питания по новому урожаю и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны", — рассказал он.

В то же время, до конца декабря показатели инфляции будут оставаться близкими к текущему уровню.

"Но сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и скорее исчерпания эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей" , — отметил глава НБУ.

Какие продукты могут подорожать перед Новым годом

Традиционно перед Новым годом цены на продукты подскочат. Следовательно, грядущие праздники ощутимо ударят по кошельку.

"К примеру, мясо уже начало понемногу расти в цене. Это касается преимущественно колбас, ведь там цена пошла вверх до 10%, в зависимости от сорта ", — говорится в сообщении.

Стоимость таких продуктов вырастет:

овощи, в частности, картофель;

рыба;

икра;

другие продукты не отечественного производства.

В то же время неизвестно, будет ли расти стоимость на цитрусовые продукты. На это повлияет ситуация на польско-украинской границе.

Напомним, недавно стало известно, что Еврокомиссия выразила одобрение возобновлением работы пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин", являющегося ключевым пунктом пропуска между Польшей и Украиной. Ранее его временно заблокировали польские перевозчики, требовавшие повышения тарифов на грузоперевозки.

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