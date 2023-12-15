Що буде з цінами на продукти 2024 року — голова НБУ озвучив прогноз

Покупці обирають продукти в супермаркеті. Фото: optichamber.nl

Через логістичні труднощі інфляція в Україні може дещо пришвидшитися. Як наслідок — вже наступного року українців зіткнуться з підвищенням ціни на продукти.

Такий прогноз зробив голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу.

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За даними Пишного, інфляція може спровокувати ріст поживчих цін приблизно на 5%.

"У листопаді інфляція знизилася до 5,1%, це відбулося навіть швидше, ніж прогнозувалося. Цьому сприяло розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю та поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні", — розповів він.

Водночас до кінця грудня показники інфляції залишатимуться близькими до поточного рівня.

"Але зберігаються ризики прискорення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів", — зазначив голова НБУ.

Які продукти можуть здорожчати перед Новим роком

Традиційно перед Новим роком ціни на продукти підскочать. Відтак, прийдешні свята відчутно вдарять по гаманцю.

"Наприклад, м'ясо вже почало потроху зростати в ціні. Це стосується переважно ковбас, адже там ціна пішла вгору до 10%, в залежності від сорту", — йдеться в повідомленні.

Вартість таких продуктів зросте:

овочі, зокрема, картопля;

риба;

ікра;

інші продукти не вітчизняного виробництва.

Натомість наразі невідомо, чи зростатиме вартість на цитрусові продукти. На це впливатиме ситуація на польсько-українському кордоні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Єврокомісія висловила схвалення відновленням роботи пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", який є ключовим пунктом пропуску між Польщею та Україною. Раніше його тимчасово заблокували польські перевізники, які вимагали підвищення тарифів на вантажоперевезення.

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