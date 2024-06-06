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Что будет с ценами на продукты летом — экономист поразил неоднозначным прогнозом

6 июня 2024 19:38
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на продукты изменятся летом — какие товары подорожают, а какие удешевляются в 2024 году
Рыбный прилавок на Столичном рынке в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на продукты в Украине постоянно меняются: некоторые товары дорожают, другие, наоборот, дешевеют. Такие колебания можно наблюдать в течение всего года, и летний период не исключение. Украинцы могут заметить сезонные изменения цен на полках магазинов в это время.

О том, как изменятся цены на продукты в Украине, летом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Новости Pro.

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Как изменятся цены на продукты летом

Эксперт отмечает, что летом обычно наблюдается дефляция. Это означает, что в течение трех месяцев украинцы увидят снижение цен на овощи и фрукты, особенно на сезонные продукты. Поэтому не стоит ожидать значительного удорожания в этот период.

Однако цены на яйца, растительное масло, сахар и другие продукты могут несколько возрасти. По словам Пендзина, они точно не будут дешевле по сравнению с предыдущим периодом.

Экономист объяснил, что летом цены обычно снижаются, особенно на фрукты и овощи. В течение теплого периода эти продукты становятся дешевле. Но цены на мясо, птицу, рыбу и морепродукты, и без того имеющие тенденцию к росту, продолжат дорожать со средней годовой скоростью.

Что будет влиять на формирование цен

По словам Пендзина, погодные условия будут играть ключевую роль в формировании цен в течение лета. Если погода будет хорошей и солнечной, это приведет к увеличению урожая.

"А если наоборот, то урожая будет меньше и цены на продукты будут меняться в зависимости от этого фактора", — добавил он.

Кроме того, в Украине уже есть серьезные проблемы с электроэнергией, из-за чего многим магазинам приходится часто использовать генераторы. Это также может повлиять на ценообразование продуктов этого лета.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) сообщают, что за последние месяцы наблюдается замедление роста потребительских цен, инфляция остается на стабильно низком уровне. Однако вскоре ценовая ситуация изменится.

Мы также писали, что на полках украинских магазинов взлетели цены на целый ряд овощей из "борщевого набора". В основном в начале лета подорожали самые популярные овощи нового урожая.

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