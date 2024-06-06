Ціни на продукти зміняться влітку — які товари здорожчають, а які здешевшають у 2024 році

Рибний прилавок на Столичному ринку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на продукти в Україні постійно змінюються: деякі товари дорожчають, а інші, навпаки, дешевшають. Такі коливання можна спостерігати протягом усього року, і літній період не є винятком. Українці можуть помітити сезонні зміни цін на полицях магазинів саме в цей час.

Про те, як зміняться ціни на продукти в Україні влітку розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі Новини Pro.

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Як зміняться ціни на продукти влітку

Експерт зазначає, що влітку зазвичай спостерігається дефляція. Це означає, що протягом цих трьох місяців українці побачать зниження цін на овочі та фрукти, особливо на сезонні продукти. Тому не варто очікувати значного подорожчання у цей період.

Однак ціни на яйця, олію, цукор та інші продукти можуть дещо зрости. За словами Пендзина, вони точно не будуть дешевшими порівняно з попереднім періодом.

Економіст пояснив, що влітку ціни зазвичай знижуються, особливо на фрукти та овочі. Протягом теплого періоду ці продукти стають дешевшими. Але ціни на м'ясо, птицю, рибу та морепродукти, які й без того мають тенденцію до зростання, продовжать дорожчати з середньою річною швидкістю.

Що буде впливати на формування цін

За словами Пендзина, погодні умови відіграватимуть ключову роль у формуванні цін протягом літа. Якщо погода буде гарною та сонячною, це сприятиме збільшенню врожаю.

"А якщо навпаки, то врожаю буде менше й ціни на продукти змінюватимуться залежно від цього фактора", — додав він.

Крім того, в Україні вже спостерігаються серйозні проблеми з електроенергією, через що багатьом магазинам доводиться часто використовувати генератори. Це також може вплинути на ціноутворення продуктів цього літа.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) повідомляють, що останніми місяцями спостерігається уповільнення зростання споживчих цін, інфляція залишається на стабільно низькому рівні. Однак невдовзі цінова ситуація зміниться.

Ми також писали, що на полицях українських магазинів злетіли ціни на низку овочів із "борщового набору". Здебільшого на початку літа подорожчали найпопулярніші овочі нового врожаю.