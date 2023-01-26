Экономика Украины — в НБУ дали детальный прогноз до 2026 года

В обновленном макроэкономическом прогнозе ряд показателей ухудшили

В Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.

Об этом говорилось на монетарном брифинге НБУ.

Уровень инфляции в Украине и курс доллара

Как отметили в Нацбанке, уровень инфляции будет оставаться управляемым и постепенно снижаться. В 2023 году ожидается замедление до 18,7%. Это удастся благодаря сохранению жестких монетарных условий, замедлению глобальной инфляции, а также более слабому потребительскому спросу из-за дефицита электроэнергии.

Посодействуют финансовые поступления от западных государств-партнеров, которые, в частности, поддержат национальную валюту.

"Помогут поступления анонсированной международной помощи и совместные действия НБУ и правительства по активизации рынка внутренних долговых привлечений. Это позволит избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и балансировать валютный рынок", — рассказали в НБУ.

По прогнозу, в последующие годы инфляция будет замедляться: до 10,4% — в 2024 году, 6,7% — в 2025 году.

ВВП Украины

Нацбанк сейчас прогнозирует рост валового внутреннего продукта в текущем году на 0,3%, в то время как предыдущие оценки были на уровне 4,0%.

В НБУ рассказали, что в прошлом году падение ВВП было на уровне 30,3%, в то время как ожидалось больше — 31,5%. По обновленному прогнозу, в частности, в 2024 году экономика должна повыситься на 4,1%. Ранее прогнозировали рост на 5,2%. В 2025-м — на 6,4%.

Международная помощь и сотрудничество с МВФ

Благодаря международной помощи и сотрудничеству с МВФ появится возможность покрыть значительный дефицит бюджета и поддержать международные резервы на необходимом уровне.

Общий объем финансирования может превысить 38 млрд долларов в этом году.

Ожидается, что к концу 2023 года международные резервы составят около 27 млрд дол. и будут расти дальше.

Ситуация с безопасностью

Нацбанк сообщил о пересмотре ключевого предположения прогноза относительно ситуации безопасности, принимая во внимание интенсификацию боевых действий и усиление атак на критическую инфраструктуру.

По базовому сценарию нового макропрогноза, предполагается ощутимое уменьшение рисков безопасности только с начала 2024 года. Большая интенсификация войны и более высокий, чем ожидалось, дефицит электричества из-за терактов россии могут существенно ограничить экономическую активность, усилив инфляционное давление.

Учетная ставка

Нацбанк оставил на том же уровне учетную процентную ставку. Она сохранится на уровне 25%, по меньшей мере, до конца первого квартала следующего года.

"Национальный банк готов при необходимости применять дальнейшие меры по избежанию эмиссионного финансирования дефицита бюджета, повышения привлекательности гривневых активов, усиления устойчивости валютного рынка и формирования надлежащих предпосылок для смягчения административных ограничений", — добавили в НБУ.

Напомним, на украинском валютном рынке доллар незначительно колеблется уже несколько недель. В частности, в четверг, 26 января, банки повысили курс американской валюты на несколько копеек.

По данным ООН, в Украине ежемесячный дефицит бюджета на фоне полномасштабного российского вторжения оценивается в 5 млрд долларов. В целом за год сокращение экономики достигло трети.