Економіка України — у НБУ дали детальний прогноз до 2026 року

В оновленому макроекономічному прогнозі низку показників погіршили

У Національному банку назвали п’ять ключових пунктів, які дадуть уявлення про те, що буде з економікою упродовж 2023-2025 років. В оновленому макроекономічному прогнозі деякі показники погіршили.

Про це йшлося на монетарному брифінгу НБУ.

Рівень інфляції в Україні та курс долара

Як зазначили в Нацбанку, рівень інфляції залишатиметься керованим та поступово знижуватиметься. У 2023 році очікується сповільнення до 18,7%. Це вдасться завдяки збереженню жорстких монетарних умов, уповільненню глобальної інфляції, а також слабшому споживчому попиту через дефіцит електроенергії.

Посприяють фінансові надходження від західних держав-партнерів, які, зокрема, підтримають національну валюту.

"Допоможуть надходження анонсованої міжнародної допомоги та спільні дії НБУ та уряду з активізації ринку внутрішніх боргових залучень. Це дасть змогу уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансувати валютний ринок", — розповіли в НБУ.

За прогнозом, у наступні роки інфляція буде сповільнюватися: до 10,4% — у 2024-му, 6,7% — у 2025 році.

ВВП України

Нацбанк зараз прогнозує зростання валового внутрішнього продукту поточного року на 0,3%, тоді як попередні оцінки були на рівні 4,0%.

У НБУ розповіли, що минулого року падіння ВВП було на рівні 30,3%, тоді як очікувалось більше — 31,5%. За оновленим прогнозом, зокрема, 2024 року економіка має підвищитися на 4,1%. Раніше прогнозували зростання на 5,2%. У 2025-му — на 6,4%.

Міжнародна допомога та співпраця з МВФ

Завдяки міжнародній допомозі та співпраці з МВФ вдасться покрити значний дефіцит бюджету та підтримати міжнародні резерви на необхідному рівні.

Загальний обсяг фінансування може перевищити 38 млрд доларів цьогоріч.

Очікується, що на кінець 2023 року міжнародні резерви становитимуть близько 27 млрд доларів й надалі зростатимуть.

Безпекова ситуація

Нацбанк повідомив про перегляд ключового припущення прогнозу стосовно безпекової ситуації, беручи до уваги інтенсифікацію бойових дій та посилення атак на критичну інфраструктуру.

За базовим сценарієм нового макропрогнозу, передбачається відчутне зменшення безпекових ризиків тільки аж з початку 2024 року. Більша інтенсифікація війни та вищий, ніж очікувалося, дефіцит електрики через теракти росії можуть істотніше обмежити економічну активність, посиливши інфляційний тиск.

Облікова ставка

Нацбанк залишив на тому ж рівні облікову відсоткову ставку. Вона збережеться на рівні 25% щонайменше до кінця першого кварталу наступного року.

"Національний банк готовий за потреби застосовувати подальші заходи для уникнення емісійного фінансування дефіциту бюджету, підвищення привабливості гривневих активів, посилення стійкості валютного ринку та формування належних передумов для пом’якшення адміністративних обмежень", — додали в НБУ.

Нагадаємо, на українському валютному ринку долар незначно коливається упродовж кількох тижнів. Зокрема, у четвер, 26 січня, банки підвищили курс американської валюти на кілька копійок.

За даними ООН, в Україні щомісячний дефіцит бюджету на тлі повномасштабного російського вторгнення оцінюється у 5 млрд доларів. Загалом за рік скорочення економіки сягнуло третини.