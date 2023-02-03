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Что ждать от гривни в 2023 году

3 февраля 2023 08:00
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Каким будет курс гривны в 2023 году
Устойчивость гривни будет зависеть от размеров и стабильности международной финансовой помощи Украине
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Повышенный спрос на валюту в декабре-январе спровоцировал давление на наличную гривню и обусловил незначительное ее ослабление.

Для удержания курса гривни Национальный банк вынужден был тратить резервы. Так, например, в декабре НБУ потратил на поддержку национальной валюты более 3 млрд долларов, продав их посредством интервенций на межбанковском валютном рынке. А в январе 2023 года с той же целью Нацбанк продал более 2,7 млрд долларов.

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Статистику межбанковских торгов за первые дни февраля Национальный банк еще не обнародовал, но курс наличной гривни в кассах банков, обменных пунктах и даже на черном рынке совершенно очевидно укрепился и держится около отметки 40 за доллар.

С чем был связан курсовой скачок, какова ситуация на валютном рынке сейчас и чего ждать дальше — Новини.LIVE спросили у экспертов.

Почему падала гривня

В Украине традиционно наблюдается сезонность спроса на валюту. Конец года — период значительных социальных выплат из государственного бюджета, в результате чего на валютный рынок попадают большие объемы гривневой массы. В результате имеем ситуацию, когда иностранной валюты на рынке не становится больше, а гривни слишком много. Отсюда и проседание курса.

"Бюджет много тратил гривни в конце декабря, на валютный рынок попало больше гривневой наличности — и это немного ослабило курс гривни. Но сейчас ситуация откатилась. Одним из показательных индикаторов является ситуация на "черном рынке" — там гривня укрепилась также. И это естественно", — убежден инвестиционный банкир, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса.

Банкир Сергей Фурса
Сергей Фурса

Одной из возможных причин проседания гривни в январе мог быть отложенный спрос на валюту, реализовавшийся после новогодних праздников, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что имеем сейчас

Наличный курс гривни сейчас стабилен. Скорее всего, в феврале ситуация сохранится.

Пока нет факторов, которые бы обусловили в ближайшее время девальвацию гривни или изменение официального курса гривни Национальным банком, уверен Сергей Фурса.

Курс валют

"Сейчас трудно оценить, что может привести к ослаблению гривни. Резервы НБУ растут, западная финансовая помощь поступает в больших объемах. Все это обеспечит стабильность гривни в ближайшее время", — прогнозирует собеседник Новини.LIVE.

По его мнению, ослабление Национальным банком официального курса гривни возможно разве что по инициативе и с согласия Министерства финансов, потому что девальвация будет означать дополнительное наполнение государственного бюджета. Это единственная причина, которая может обусловить ослабление официального курса гривни в перспективе шести месяцев.

Что касается наличного курса гривни, то он будет следовать за динамикой официального курса. Пока же нет ничего, что дополнительно давило бы на наличный курс гривни.

"Учитывая значительные ожидаемые объемы международной финансовой помощи, у НБУ больше нет причин спешить с дальнейшей девальвацией гривни после снижения курса гривни к доллару на 25% в конце июля", — убежден глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Віталій Ваврищук
Виталий Ваврищук

Чего ждать дальше

Некоторое ослабление курса гривни в течение года все же возможно, говорит Виталий Ваврищук. Причины могут быть разные.

Во-первых, на девальвации гривни может настаивать Международный валютный фонд, ведь текущий обменный курс создает значительные дисбалансы на валютном рынке.

Во-вторых, государственный бюджет на 2023 год базируется на среднегодовом обменном курсе 42,2 гривни за доллар. Если курс гривни останется на текущем уровне, доходы бюджета и заимствования могут оказаться недостаточными для выполнения плана.

"С учетом этих соображений мы ожидаем, что официальный курс гривни к доллару несколько просядет до 40,2 гривни за доллар до конца 2023 года", — прогнозирует эксперт.

Ослабление официального курса гривни может произойти во второй половине года, считает Андрей Шевчишин. Но при определенных условиях.

Андрій Шевчишин
Андрей Шевчишин

Первое условие — завершение активной фазы боевых действий.

"Экономике нужно "дышать", развиваться, и ей нужны конкурентные преимущества. Курсовое преимущество может быть одним из них. После завершения активных боевых действий можно будет переходить к более рыночной модели курсообразования", — говорит собеседник Новини.LIVE.

Но следует помнить, что сейчас Украина очень зависима от критического импорта. Для импортоориентированной экономики требуется крепкая национальная валюта и фиксированный курс. Особенно на фоне падения экономической активности и катастрофического проседания национального экспорта. Из-за потери экспортного потенциала Украина будет оставаться зависимой от импорта еще несколько лет. И это тоже играет на руку фиксированному курсу гривни.

Курс валют

Вместе с тем продолжение стабильной международной финансовой помощи обеспечит дополнительные рычаги влияния Национального банка на валютный рынок и может стать предпосылкой для ослабления регуляторных ограничений по отношению к гривне в направлении плавающего курса. Это может вызвать незначительное проседание курса национальной валюты. Но это точно не произойдет в ближайшие месяцы.

Фото: УНІАН

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