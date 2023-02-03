Яким буде курс гривні в 2023 році

Стійкість гривні залежатиме від розмірів і стабільності міжнародної фінансової допомоги Україні

Підвищений попит на валюту в грудні-січні спровокував тиск на готівкову гривню і зумовив незначне її ослаблення.

Для утримання курсу гривні Національний банк вимушений був витрачати резерви. Так, наприклад, в грудні НБУ витратив на підтримку національної валюти понад 3 млрд доларів, продавши їх через інтервенції на міжбанківському валютному ринку. А в січні 2023 року з тією ж метою Нацбанк продав більше 2,7 млрд доларів.

Статистику міжбанківських торгів за перші дні лютого Національний банк ще не оприлюднив, але курс готівкової гривні в касах банків, обмінних пунктах і навіть на чорному ринку абсолютно очевидно укріпився і тримається близько позначки 40 за долар.

З чим був пов’язаний курсовий стрибок, якою є наразі ситуація на валютному ринку і чого чекати далі — Новини.LIVE запитали в експертів.

Чому падала гривня

В Україні традиційно спостерігається сезонність попиту на валюту. Кінець року — період значних соціальних виплат з державного бюджету, внаслідок чого на валютний ринок припадають великі об’єми гривневої маси. В результаті маємо ситуацію, коли іноземної валюти на ринку не стає більше, а гривні забагато. Звідси — і просідання курси гривні.

"Бюджет багато витрачав гривні наприкінці грудня, на валютний ринок потрапило більше гривневої готівки — і це трохи ослабило курс гривні. Але зараз ситуація відкотилась. Одним з показових індикаторів є ситуація на "чорному ринку" — там гривня укріпилась також. І це природньо", — переконаний інвестиційний банкір, заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса.

Сергій Фурса

Однією з можливих причин просідання гривні протягом січня міг бути відкладений попит на валюту, який реалізувався після новорічних свят, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що маємо зараз

Готівковий курс гривні наразі стабільний. Швидше за все, в лютому ситуація збережеться.

Наразі немає факторів, які б зумовили найближчим часом девальвацію гривні або зміну офіційного курсу гривні Національним банком, упевнений Сергій Фурса.

"Зараз важко оцінити, що може призвести до послаблення гривні. Резерви НБУ зростають, західна фінансова допомога надходить у великих обсягах. Все це забезпечить стабільність гривні найближчим часом", — прогнозує співрозмовник Новини.LIVE.

На його думку, ослаблення Національним банком офіційного курсу гривні можливе хіба що з ініціативи та за згодою Міністерства фінансів, бо девальвація означатиме додаткове наповнення державного бюджету. Це єдина причина, яка може зумовити ослаблення офіційного курсу гривні в перспективі шести місяців.

Що стосується готівкового курсу гривні, то він слідуватиме за динамікою офіційного курсу. Наразі ж немає нічого, що б додатково тиснуло на готівковий курс гривні.

"Зважаючи на значні очікувані обсяги міжнародної фінансової допомоги, НБУ більше не має причин поспішати з подальшою девальвацією гривні після зниження курсу гривні до долара на 25% наприкінці липня", — переконаний голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Віталій Ваврищук

Чого чекати далі

Певне послаблення курсу гривні протягом року все ж таки можливе, говорить Віталій Ваврищук. Причини можуть бути різними.

По-перше, на девальвації гривні може наполягати Міжнародний валютний фонд, адже поточний обмінний курс створює значні дисбаланси на валютному ринку.

По-друге, державний бюджет на 2023 рік базується на середньорічному обмінному курсі 42,2 гривні за долар. Якщо курс гривні залишиться на поточному рівні, то доходи бюджету та запозичення можуть виявитися недостатніми для виконання плану.

"З урахуванням цих міркувань ми очікуємо, що офіційний курс гривні до долара дещо послабиться до 40,2 гривні за долар до кінця 2023 року", — прогнозує експерт.

Ослаблення офіційного курсу гривні може статися у другій половині року, вважає Андрій Шевчишин. Але за певних умов.

Андрій Шевчишин

Перша умова — завершення активної фази бойових дій.

"Економіці потрібно "дихати", розвиватися, і їй потрібні конкурентні переваги. Курсова перевага може бути однією з них. Після завершення активних бойових дій можна буде переходити до більш ринкової моделі курсоутворення", — каже співрозмовник Новини.LIVE.

Але варто пам’ятати, що зараз Україна дуже залежна від критичного імпорту. Для імпортоорієнтованої економіки потрібна міцна національна валюта і фіксований курс. Особливо на тлі падіння економічної активності та катастрофічного просідання національного експорту. Через втрату експортного потенціалу Україна залишатиметься залежною від імпорту ще декілька років. І це теж грає на руку фіксованому курсу гривні.

Разом з тим продовження стабільної міжнародної фінансової допомоги забезпечить додаткові важелі впливу Національного банку на валютний ринок і може стати передумовою для ослаблення регуляторних обмежень щодо гривні в напряму плаваючого курсу. Це може зумовити незначне просідання курсу національної валюти. Але це точно не станеться найближчими місяцями.

Фото: УНІАН

