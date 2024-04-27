"Для победы нужно больше": остановит ли американская помощь наступление РФ

Украинские военные ведут огонь из предоставленной США гаубицы M777 по российской бронетехнике ФОТО: The Washington Post

Президент США Джо Байден подписал Закон о выделении Украине военной помощи почти на 61 млрд долларов. Это значит, что первая партия будет доставлена уже в течение нескольких дней. Новини.LIVE разбирались, какое вооружение получит Украина и как американская помощь повлияет на ход боевых действий уже в ближайшее время.

На что пойдет помощь?

Согласно Закону, из 60,8 млрд долларов в общей сложности около 23,2 млрд долларов будут использованы для пополнения военных запасов США, открывая двери для будущих военных поставок США в Украину.

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Еще 13,8 млрд долларов пойдут на поставки в течение нескольких лет оружия с американских заводов. В рамках этой программы Пентагон закупает передовые системы вооружения для украинской армии напрямую у американских оборонных подрядчиков.

Также имеется более 11,3 млрд долларов для финансирования текущих военных операций США в регионе, повышения потенциала украинской армии и содействия разведывательному сотрудничеству между Киевом и Вашингтоном.

Еще около 8 млрд долларов Украина получит в виде невоенной помощи, например, помощи правительству в покрытии защищенных статей бюджета, выплаты зарплат и пенсий.

Таким образом, хотя пакет помощи в размере почти 61 млрд долларов, 48 млрд из этой суммы пойдут американским производителям оружия либо для пополнения запасов США. Из этих же запасов будет предоставляться помощь Украине.

Часть средств — это кредит

Одним из главных изменений нового пакета помощи является то, что часть денег, которые Украина получит в рамках экономической помощи — это кредит. Закон обязывает США в течение 90 дней договориться с Украиной о возмещении помощи. Правда, с оговоркой. Американский лидер может списать до 50% долга Украины после 15 ноября 2024 года, а также аннулировать все остающиеся задолженности после 1 января 2026 года.

Как говорит Новини.LIVE политолог Владимир Фесенко, это была уступка, на которую пошли демократы, чтобы заручиться поддержкой республиканцев. "Поддержка Трампа была очень важна. Это была уступка", — сказал политолог.

Он также добавил, что еще одно новшество — это предоставление дальнобойных ракет ATACMS. "А это уже была идея рейгановского крыла. Они также осуществляли давление на Байдена в части выделения этого оружия. Но насколько я понимаю, использовать эти ракеты по территории РФ Украина по-прежнему пока не сможет", — отмечает Фесенко.

В то же время, как говорит Новини.LIVE военный эксперт Олег Жданов, ATACMS нам дали прежде всего для того, чтобы мы могли покрыть всю свою территорию. "Вооружение, которое есть сейчас, не покрывает всю территорию Крыма. Поэтому нам и дают эти ракеты. Есть вероятность, что в списке поставок будут даже ракеты на 560 км. Я не думаю, что Британия дала нам разрешение бить по территории РФ, но вот по Керчи удары мы можем увидеть", — сказал нам Жданов.

Еще одна причина предоставления Украине дальнобойных ракет, как говорит Фесенко, — это предупредительный сигнал для РФ. "Если она пойдет на дальнейшую эскалацию, то могут дать зеленый свет на их использование", — говорит нам Фесенко.

Какое вооружение получит Украина?

Какое именно вооружение и в каком количестве получит Украина, держат в секрете. Пока известно, что в новый пакет помощи точно вошли снаряды для артиллерии, дальнобойные ракеты, ракеты к системам ПРО — не только к Patriot, но и к другим. Кроме того, авиационные системы, системы радиоэлектронного подавления, компоненты к дронам и сами дроны. Другими словами, все те позиции, в которых остро нуждается Украина.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на сотрудника киевского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, эта помощь позволит ВСУ провести эффективную оборону и минимизировать потери в личном составе, а также замедлит продвижение РФ.

Однако, как убежден Фесенко, эффект будет не сразу. А лишь тогда, когда мы получим несколько пакетов. "Эта помощь точно поможет стабилизировать ситуацию на фронте, хотя и не сразу. Но у РФ все равно будет сохранятся преимущество в авиации, а также в некоторой степени в артиллерии", — сказал нам Фесенко.

В то же время, как говорит Новини.LIVE Жданов, чтобы говорить о том, как новые поставки могут повлиять на ситуацию на фронте, нужно в первую очередь понимать ее объемы. А такой информации пока нет.

"И это правильно. Не нужно ставить врага в известность. Пусть будет для них сюрпризом, — сказал нам Жданов, добавил, что первый пакет, который уже сформировали, будет скорее для удержания позиций. — Все будет происходить последовательно. Сначала нужно стабилизировать ситуацию. А все остальные пакеты вполне могут быть направлены для формирования наступления".

"Нужно больше оружия"

Впрочем, для успешного наступления Украине нужно намного больше вооружения. Как говорит нам Жданов, самое сложное сегодня — это убедить страны, что им нужно отдать нам свое вооружение, а себе закупить новое.

"Многие страны увеличивают производство боеприпасов. Можно сказать, что в мире стартовала гонка вооружений. Из-за чего уже наблюдается дефицит пороха и взрывчатки. Если же говорить про имеющееся вооружение, то только на складах в США стоит 4 тыс. танков Abrams, 60 дивизионов Patriot, а это от 4 до 7 батарей или 470 пусковых установок, а также порядка 5 тыс. ракет ATACMS. И так если любую страну потрусить, то найдется что-то. Самая большая проблема — это убедить страны, что им нужно отдать нам свое старое вооружение, а себе закупить новое. Хотя ряд стран именно так сейчас и делают. Например, Германия отдала нам четверть своих Patriot, а все комплексы IRIS-T, которые числятся на вооружении Бундесвера, прямо с завода едут в Украину. Поэтому, как говорится, была бы политическая воля", — сказал нам Жданов.

К слову, поставок самолетов F-16 в новом американском пакете помощи нет. Зато уже этим летом первые поставки обещают начать Нидерланды, которые заявили о готовности передать нам 30 самолетов. Еще порядка 20 самолетов Украина может получить от Дании, которая согласилась отдать нам весь свой списанный авиапарк.

Жданов также отметил, что Украина имеет все шансы развернуть производство собственного оружия. В том числе увеличить производство противокорабельных ракет "Нептун" в 10 раз, есть договоренности о производстве ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, уже есть совместное производство беспилотников "Байкар".

"Но все эти проекты должны финансироваться в том числе правительством Украины. Но руководство страны, к сожалению, очень туго выделяет средства на такие совместные проекты, надеясь на партнеров. Но это уже политический вопрос", — резюмировал Жданов.

