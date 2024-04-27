"Для перемоги потрібно більше": чи зупинить американська допомога наступ РФ

Українські військові ведуть вогонь із наданої США гаубиці M777 по російській бронетехніці. Фото: The Washington Post

Президент США Джо Байден підписав Закон про виділення Україні військової допомоги майже на 61 млрд дол. Це означає, що першу партію буде доставлено вже протягом кількох днів. Новини.LIVE розбиралися, яке озброєння отримає Україна і як американська допомога вплине на перебіг бойових дій вже найближчим часом.

На що піде допомога?

Згідно із законопроєктом, із 60,8 млрд доларів загалом близько 23,2 млрд доларів будуть використані для поповнення військових запасів США, відчиняючи двері для майбутніх військових поставок США в Україну.

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Ще 13,8 млрд доларів підуть на постачання протягом кількох років зброї з американських заводів. У рамках цієї програми Пентагон закуповує передові системи озброєння для української армії в американських оборонних підрядників.

Також є понад 11,3 млрд доларів для фінансування поточних військових операцій США в регіоні, підвищення потенціалу української армії та сприяння розвідувальному співробітництву між Києвом та Вашингтоном.

Ще близько 8 млрд доларів Україна отримає у вигляді невоєнної допомоги, наприклад, допомоги уряду в покритті захищених статей бюджету, виплати зарплат і пенсій.

Таким чином, хоча пакет допомоги у розмірі майже 61 млрд доларів, 48 млрд із цієї суми підуть американським виробникам зброї або для поповнення запасів США. З цих же запасів надаватиметься допомога Україні.

Частина коштів — це кредит

Однією з головних змін нового пакету допомоги є те, що частина грошей, які Україна отримає в рамках економічної допомоги, — це кредит. Закон зобов'язує США протягом 90 днів домовитися з Україною про відшкодування допомоги. Правда, є нюанс. Американський лідер може списати до 50% боргу України після 15 листопада 2024 року, а також анулювати всі заборгованості, що залишаються, після 1 січня 2026 року.

Як розповів Новини.LIVE політолог Володимир Фесенко, це була поступка, на яку пішли демократи, щоб заручитися підтримкою республіканців. "Підтримка Трампа була дуже важливою. Це була поступка", — сказав Новини.LIVE Фесенко.

Він також додав, що ще одна новація — це надання далекобійних ракет ATACMS. "А це вже була ідея рейганівського крила. Вони також чинили тиск на Байдена щодо виділення цієї зброї. Але наскільки я розумію, використовувати ці ракети по території РФ Україна, як і раніше, поки не зможе", — зазначає Фесенко.

Водночас, як каже Новини.LIVE військовий експерт Олег Жданов, ATACMS нам дали насамперед для того, щоб ми могли покрити всю свою територію. "Озброєння, яке є зараз, не покриває всю територію Криму. Тому нам і дають ці ракети. Є ймовірність, що у списку поставок будуть навіть ракети на 560 км. Я не думаю, що Британія дала нам дозвіл бити по території РФ, але ось по Керчі удари ми можемо побачити", — сказав Жданов.

Ще одна причина надання Україні далекобійних ракет, як каже Фесенко, — це попереджувальний сигнал для РФ. "Якщо вона піде на подальшу ескалацію, то можуть дати зелене світло на їх використання", — каже Фесенко.

Яке озброєння отримає Україна?

Яке саме озброєння та в якій кількості отримає Україна — тримають у секреті. Поки що відомо, що до нового пакету допомоги точно увійшли снаряди для артилерії, далекобійні ракети, ракети до систем ПРО — не лише до Patriot, а й до інших. Крім того, авіаційні системи, системи радіоелектронного придушення, компоненти до дронів і самі дрони. Іншими словами, всі ті позиції, яких гостро потребує Україна.

Як пише Bloomberg з посиланням на співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень Миколу Бєлескова, ця допомога дозволить ЗСУ провести ефективну оборону та мінімізувати втрати в особовому складі, а також уповільнить поступ РФ.

Однак, як переконаний Фесенко, ефект буде не одразу. А лише тоді, коли ми отримаємо кілька пакетів. "Ця допомога точно допоможе стабілізувати ситуацію на фронті, хоч і не відразу. Але у РФ все одно буде зберігатися перевага в авіації, а також певною мірою — в артилерії", — сказав Фесенко.

Водночас, як каже Новини.LIVR Жданов, щоб говорити про те, як нові поставки можуть вплинути на ситуацію на фронті, потрібно насамперед розуміти її обсяги. А такої інформації наразі немає.

"І це правильно. Не треба ставити ворога до відома. Нехай буде для них сюрпризом, — сказав Жданов і додав, що перший пакет, який уже сформували, буде скоріше для утримання позицій. — Все відбуватиметься послідовно. Спочатку потрібно стабілізувати ситуацію. А всі інші пакети цілком можуть бути спрямовані для формування наступу".

"Потрібно більше зброї"

Втім, для успішного наступу Україні потрібно набагато більше озброєння. Як каже Жданов, найскладніше сьогодні — це переконати країни, що їм потрібно віддати нам своє озброєння, а собі закупити нове.

"Багато країн збільшують виробництво боєприпасів. Можна сказати, що у світі стартувала гонка озброєнь, через що вже спостерігається дефіцит пороху та вибухівки. Якщо ж говорити про наявне озброєння, то тільки на складах у США стоїть 4 тис. танків Abrams, 60 дивізіонів Patriot, а це від 4 до 7 батарей або 470 пускових установок, а також близько 5 тис. ракет ATACMS. Найбільша проблема — переконати країни, що їм потрібно віддати нам своє старе озброєння, а собі закупити нове. Хоча низка країн саме так зараз і роблять. Наприклад, Німеччина віддала нам чверть своїх Patriot, а всі комплекси IRIS-T, які числяться на озброєнні Бундесверу, прямують із заводу до України. Тому, як кажуть, була б політична воля", — сказав Жданов.

До речі, постачання літаків F-16 у новому американському пакеті допомоги немає. Натомість уже цього літа перші поставки обіцяють розпочати Нідерланди, які заявили про готовність передати нам 30 літаків. Ще близько 20 літаків Україна може отримати від Данії, яка погодилася віддати нам весь свій списаний авіапарк.

Жданов також зазначив, що Україна має всі шанси розгорнути виробництво власної зброї. У тому числі збільшити виробництво протикорабельних ракет "Нептун" у 10 разів, є домовленості щодо виробництва ракет для систем ППО Patriot та NASAMS, вже є спільне виробництво безпілотників "Байкар".

"Але всі ці проєкти мають фінансуватися, зокрема урядом України. Але керівництво країни, на жаль, дуже туго виділяє кошти на такі спільні проєкти, сподіваючись на партнерів. Але це вже політичне питання", — резюмував Жданов.