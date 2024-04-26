Как израсходуй замороженные в Европе российские средства, которые получит Украина

Флаги стран у здания Европарламента. Фото иллюстративное: gettyimages.com

Замороженные в Европе российские средства, могут быть залогом для заимствований на рынке, чтобы помочь Украине. Но лидеры G7 хотят больше предложений от ЕС о возможностях использовании арестованных активов страны-агрессора.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, Reuters.

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Как замороженные активы РФ конвертируются в наличные

На вопрос, главный ли вариант перенесения процентов по активам РФ для выпуска облигаций или кредитов для Украины — министр финансов ответила: "Это вариант, который мы обсуждали. Лидеры "Большой семерки" попросили нас предоставить им ряд вариантов. Европейцы сделали очень конструктивный шаг — большинство российских активов, которые хранятся в Бельгии, теперь конвертированы в наличные, и Euroclear получает проценты из этих активов".

По словам главы Минфина США, Европейский союз согласился обособить эти интересы и двигаться вперед в этом направлении. Такой подход может быть широко поддержан странами, обеспокоенными конфискацией активов.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада заморозили более 300 миллиардов долларов российских активов.

Напомним, французские власти конфисковали виллу, принадлежавшую экс-жене российского президента РФ Владимира Путина Людмиле Путиной, расположенную на Лазурном берегу.

К слову, в Минкультуры Украины призвали передать в украинские музеи картины, конфискованные у подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Виктора Медведчука.