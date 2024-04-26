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Що отримає Україна із заморожених російських активів — заява Мінфіну США

26 квітня 2024 07:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Як витрать заморожені в Європі російські кошти, що отримає Україна
Прапори країн біля будівлі Європарламенту. Фото ілюстративне: gettyimages.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Заморожені в Європі російські кошти можуть бути заставою для запозичень на ринку, щоб допомогти Україні. Але лідери G7 хочуть більше пропозицій від ЄС щодо можливостей використання арештованих активів країни-агресора. 

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, Reuters.

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Як заморожеі активи РФ конвертуються в готівку 

На запитання, чи перенесення відсотків за активами РФ для випуску облігацій або кредитів для України — головний варіант, міністр фінансів відповіла: "Це варіант, який ми обговорювали. Лідери "Великої сімки" попросили нас надати їм низку варіантів. Європейці зробили дуже конструктивний крок — більшість російських активів, які зберігаються в Бельгії, тепер конвертовано в готівку, і Euroclear отримує відсотки з цих активів"

За словами глави Мінфіну США, Європейський союз погодився відокремити ці інтереси та рухатися вперед у цьому напрямку. Такий підхід може бути широко підтриманий країнами, які стурбовані конфіскацією активів.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгенення Росії в Україну країни Заходу заморозили понад 300 мільярдів доларів російських активів. 

Нагадаємо, французька влада конфіскувала віллу, що належала ексдружині російського президента РФ Володимира Путіна Людмилі Путіній, розташовану на Лазурному березі.

До слова, у Мінкультури Украни закликали передати до українських музеїв картини, конфісковані у підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

санкції проти Росії
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