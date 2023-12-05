Что подарить ребенку на День Святого Николая 2023

Счастливые дети с подарком. Фото: northumberlandgazette.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

День Святого Николая — это один из самых теплых и семейных праздников в году. Православные отмечают этот день 19 декабря, а католики — 6 декабря. Святой Николай считается покровителем детей и путешественников. С давних времен было традицией накануне Дня Святого Николая класть подарки в детские ботинки, расставленные у порога, или в висящие у камина носки. В настоящее время родители обычно кладут подарки ребенку под подушку. При этом считается, что только послушные ребята получают подарки от Святого Николая.

Новини.LIVE уверены, что в этом году абсолютно все украинские дети были послушными, поэтому мы собрали для вас лучшие идеи для подарка на день Святого Николая.

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Книга

Может показаться, что книгу нельзя назвать "веселым" подарком, но это только на первый взгляд. К счастью, современные издательства создают красивые и яркие оформления для детских книг, будь то энциклопедия или художественная литература. Таким образом, всегда можно подобрать яркое и красочное подарочное издание с красивыми иллюстрациями и другими "фишечками", от которого вашего ребенка не оторвешь.

Бюджет: 500–1000 гривен.

Один из вариантов книг в подарок на день Святого Николая. Фото: book-ye.com.ua

Конструктор

Конструктор является универсальным подарком, способным увлечь ребенка на длительное время. Малышам обычно дарят конструкторы с большими деталями, а для каждого школьника супер-подарком будет получить на Святого Николая Lego. На сегодняшний день в магазинах игрушек можно встретить огромное количество разнообразных конструкторов разной сложности, тематики и ценовой категории. Здесь есть динозавры, машинки, самолеты, трансформеры, персонажи и техника из "Гарри Поттера" и "Звездных войн". Благодаря такому разнообразию можно с легкостью подобрать вариант как для девочки, так и для мальчика. Конструктор станет увлекательной и, главное, развивающей игрушкой для вашего ребенка.

Бюджет: 1000–5000 гривен.

Один из вариантов конструкторов в подарок на день Святого Николая. Фото: bi.ua

Гаджеты

Здесь прежде всего следует определить, какой гаджет вы хотите купить. В магазинах электроники их сейчас столько, что разбегаются глаза. Тем не менее, мы все же попытаемся разобраться, что именно можно купить в подарок ребенку на день Святого Николая.

Во-первых, это могут быть смарт-часы. В таком случае выбор смарт-часов с функцией GPS станет отличным вариантом, который обеспечит даже двойную выгоду. Радость от подарка для ребенка сочетается с вашим спокойствием, поскольку вы всегда сможете легко отслеживать местонахождение вашего ребенка.

Портативная консоль может стать очень крутым подарком для мальчика. Причем совсем не обязательно тратить очень большие деньги на ее приобретение. В настоящее время существует множество разнообразных игровых консолей за относительно невысокую стоимость. В зависимости от модели можно приобрести игровую приставку с набором нескольких игр или поддержкой до 1000 различных игр. Такую консоль удобно брать с собой в путешествие или играть дома или во время блекаута.

Смартфон станет отличным подарком для ребят от 10 лет, поскольку смарт-часы обычно больше подходят для учащихся начальных классов. Родители чаще выбирают смартфоны от проверенных и надежных брендов, таких как Samsung, Xiaomi, Huawei или OPPO.

Бюджет: 2000–8000 гривен.

Варианты игровых консолей в подарок на день Святого Николая. Фото: stylus.ua

Куклы

Кукла будет идеальным подарком для девочки в день Святого Николая. На сегодняшний день существует множество привлекательных кукол, таких как LOL, Barbie, Bratz и другие. Куклы LOL Surprise пользуются огромной популярностью во всем мире и входят в список желаний почти каждой девочки. Уникальность этих кукол заключается в том, что это не просто кукла, а интересная комбинация из двух элементов: увлекательной распаковки и самой куклы внутри.

Бюджет: 1000–3000 гривен.

Один из вариантов куклы LOL Surprise в подарок на день Святого Николая. Фото: bi.ua

Напомним, мы писали, что в Киеве уже начали устанавливать новогоднюю елку . Отметим, что из городского бюджета не выделяли средства на установку новогоднего дерева. Все работы будут произведены за счет меценатов. Также мы писали, что в Киеве во время новогодних праздников длительность комендантского часа не будут менять. Она, как обычно, будет с 00:00 до 05:00. Кроме того, массовые праздничные мероприятия и концерты тоже не будут устраивать.